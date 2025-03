Andrei Răchieriu de la Școala ”Avram Iancu” din Alba Iulia, calificat la etapa națională a olimpiadei de fizică. Alte premii

Andrei Răchieriu, elev în clasa a VII-a C la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, a obținut locul I și s-a calificat la etapa națională a olimpiadei de fizică. Acesta a reușit să obțină locul doi la alte două olimpiade.

Reprezentanții școlii spun că aceste performanțe sunt rezultatul muncii, pasiunii și perseverenței elevului, sprijinit și îndrumat profesoarele Anda Chiș și Mariana Maierescu.

Alte rezultate excepționale obținute de Andrei în acest an școlar:

locul al II-lea la Olimpiada Județeană de Limbă Germană (nivel A2)

locul al II-lea la Olimpiada Județeană de Limbă Engleză

„Speranța moare ultima. Am trecut prin eșec, peste eșec, peste eșec… Am lucrat, am perseverat și, într-un final, succesul a venit!”, spune Andrei.

„Îl felicităm din toată inima pe elevul nostru, Răchieriu Andrei, pentru calificarea la Olimpiada Națională de Fizică! Este o realizare extraordinară, care reflectă pasiunea, perseverența și munca lui susținută. Suntem mândri de el și de efortul pe care l-a depus pentru a ajunge aici. Mulțumim și doamnei profesoare Chiș Anda, de la clasă, și doamnei profesoare Maierescu Mariana, de la Centrul de Excelență Alba, pentru îndrumare!

Îi dorim mult succes în continuare, inspirație și determinare pentru a obține cele mai bune rezultate! Indiferent de locul pe care îl va ocupa la faza națională, faptul că a ajuns la acest nivel este deja o mare victorie”, spune directorul școlii, profesor Gabriel Bucur.

foto: Facebook/ Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Alba Iulia

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News