LIVE VIDEO la Festivalul Camioanelor din Alba Iulia: Radu Valahu versus TIR-ul ”Melcul Turbo”. Demonstrație de forță

Festivalul Camioanelor din Alba Iulia, Truck Tuning Art 2025, are lor în weekend-ul 7-10 august în Șanțurile Cetății Alba Carolina. Peste 300 de camioane și sute de șoferi de TIR participă în aceste zile la eveniment. Sunt zile dedicate mașinilor de mare tonaj.

Însă pe lângă TIR-urile prezente la Alba Iulia, ca în fiecare an, este prezent și Radu Valahu care intră într-o competiție cu mașinile de mare tonaj.

Sâmbătă, 9 august de la ora 17.00, Radu Valahu, a intrat într-o competiție directă cu “Melcul Turbo”, celebrul camion al celor de la Troaca de Aur.

Este vorba despre o demonstrație de forță între Valahu și sutele de cai putere ale TIR-ului. Mai exact Valahu a tras camionul ”Melcul Turbo” care avea în spate, în jur de peste 40 de persoane. Acesta tractat camionul pentru câțiva metri.

Truck Tuning Art 2025 la Alba Iulia. PROGRAM Sâmbătă, 9 august 2025

ora 10.00 Deschiderea programului

orele 10.00-17.00 Jurizare camioane

ora 17.00 Radu Valahu vs “Melcul Turbo”, celebrul camion al celor de la Troaca de Aur (Piața Toboșarului) + semiremorca cu simulatorul de camioane

ora 20.00 Concert Cristian Alexievici Band

orele 22.00-22.30 Show TTA lumini și umbre – camioanele participante vor asigura un spectacol de lumini

ora 23.00 Închiderea programului

Truck Tuning Art 2025 la Alba Iulia. PROGRAM Duminică, 10 august 2025

ora 10.00 Deschiderea programului

orele 10.00-12.00 Jurizarea camioanelor

ora 12.00 Poziționarea și pregătirea camionului care va fi tractat de Radu Valahu

ora 13.00 Radu Valahu vs Titanul Șoselelor. Se va încerca tractarea unui autocamion încărcat

orele 14.00-16.00 Concurs skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA-ului.

Concursul este arbitrat de arbitrul internațional Roxana Avram Georgescu (Valahița) – open fără limită de greutate pentru șoferii prezenți la festival. Câștigătorii concursului vor primi premii după cum urmează: Locul I, Locul II și Locul III.

ora 16.00 Festivitate de premiere și licitația cu scop caritabil #HaiSaAjutam. Va fi scos la licitație tricoul unic aniversar “6 ani TTA”, precum și alte obiecte puse la dispoziție de către participanți și sponsori cu scopul de a veni în sprijinul unei familii cu trei copii, din Broșteni, care și-au pierdut agoniseala de o viață în urma inundațiilor recente. Ambii părinți sunt șoferi pe comunitate.

Desemnarea câștigătorilor în urma jurizării, a câștigătorului “Best Truck of The Show – Cel mai tare din Cetate , precum si acordarea titlului “Premiu de popularitate” de către primar Pleșa Gabriel , acordat celui mai votat camion de către public.

ora 17.00 Pregătire pentru ieșirea din Cetate

ora 18.00 Încheierea festivalului și plecarea în coloană pe traseul stabilit – OMV – Ampoi 3 – Ampoi 1 – Șoseaua de Centură.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News