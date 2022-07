Angajări la IMSAT ALBA SA: posturi de electrician, lăcătuș mecanic și inginer ofertare. Detalii pentru candidați

Calendar Ortodox 2022. Pe 12 iulie, Biserica Ortodoxă o pomenește pe Sfânta Veronica. Este cea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat-o de curgerea sângelui după ce a aceasta a suferit din această cauză timp de 12 ani.

Mai târziu, tot Veronica va fi aceea care va întinde Mântuitorului o maramă, spre a-și sterge chipul îndurerat, în drumul Lui spre Golgota.

Vezi și Calendar Ortodox IULIE 2022: Toate sărbătorile creștine din luna lui Cuptor

Potrivit traditiei creștine, chipul Mântuitorului s-a întipărit pe marama sfintei.

Sfânta Veronica – viața și tradiții

Sfânta Veronica s-a născut în localitatea Banias, cunoscută și sub denumirea de „Cezareea lui Filip”, în partea nordică a Țării Sfinte, potrivit crestinortodox.ro. Cezareea lui Filip se află la aproape 200 de kilometri mai la nord de Ierusalim și la 40 de kilometri de Marea Galileei.

Sfânta Veronica a fost tămăduită de Mântuitorul Iisus Hristos de o boală femeiască, după 12 ani de suferință.

Se spune că, atât în semn de mulțumire și slavă adusă lui Dumnezeu, cât și în semn de aducere aminte de binefacerea primită, Sfânta Veronica ar fi turnat o statuie de bronz ce-L reprezenta pe Mântuitor, ținând mâna unei femei îngenunchiate înaintea lui.

Sfânta ar fi așezat statuia în fața casei ei, iar la baza acesteia se spune că se afla o plantă ce oferea tămăduire de orice boală.

Potrivit unei tradiții apusene, Sfânta Veronica (Berenice) este acea femeie care a șters cu o maramă față îndurerată a lui Iisus Hristos, pe când Acesta era dus spre Golgota. Chipul lui Hristos ar fi rămas astfel imprimat pe maramă, care a fost considerată apoi „prima icoană nefăcută de mâna omenească”.

Ducând o viață sfântă, după multe nevoințe duhovniceșți, Sfânta Veronica a trecut la cele veşnice.

Veronica – semnificația numelui

Veronica este un nume compus din două cuvinte, unul de origine latină („vera”, adică „adevărat”) și altul de origine greacă („eikon”, adică „icoană” sau „chip”). Prin alăturarea celor două cuvinte se obține un nume ce înseamnă „Adevărata Icoană” sau „Adevăratul Chip”. Acest nume trimite, în mod evident, la chipul Mântuitorului, imprimat pe mahrama sfintei, potrivit crestinortodox.ro

12 iulie: Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului ”Prodromiţa” de la Muntele Athos

Tot în 12 iulie, se face cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului ”Prodromiţa” de la Muntele Athos.

„Prodromiţa”, una dintre icoanele făcătoare de minuni, păstrate în Schitul românesc Prodromu, în Sfântul Munte Athos, a fost zugrăvită în chip minunat, în anul 1863.

În acel an, ieroschimonahul Nifon, primul stareţ al Schitului Prodromu, şi ieroschimonahul Nectarie au ieşit din Sfântul Munte Athos şi au venit în ţară, dorindu-şi o icoană a Maicii Domnului, care să fie aşezată în biserica cea nouă. Cei doi părinţi au găsit în Iaşi un bătrân pictor evlavios, Iordache Nicolau, cu care s-au învoit să facă această icoană. S-au tocmit însă ca să lucreze numai cu post şi aspră rânduială.

Iconarul a primit învoiala şi a lăsat într-o scrisoare păstrată în arhiva Schitului Prodromu date despre zugrăvirea acestei icoane:

„Eu, Iordache Nicolau, zugrav din oraşul Iaşi, am zugrăvit această Sfântă Icoana a Maicii lui Dumnezeu, cu însăşi mâna mea, şi în vremea lucrului a urmat o minune preaslăvită, în modul următor: După ce am terminat veşmintele, după meşteşugul zugrăvirii mele, m-am apucat să lucrez faţa Maicii Domnului şi a Domnului nostru Iisus Hristos; iar după ce am dat gata mâna întâia şi a doua, apucându-mă de noapte ca să termin de zugrăvit, privind eu la chipuri am văzut că totul a ieşit dimpotrivă, pentru care foarte m-am mâhnit, socotind că mi-am uitat meşteşugul. Şi aşa, făcându-se seară, m-am culcat mâhnit, nemâncând nimic în ziua aceea, dar socotind că a doua zi sculându-mă, să mă apuc mai cu dinadinsul de lucru.

După ce m-am sculat a doua zi, mai întâi am făcut trei metanii Maicii lui Dumnezeu, rugându-mă să-mi lumineze mintea, ca să pot isprăvi Sfânta Icoană; şi când m-am dus să mă apuc de lucru, o! preaslăvite minunile Maicii lui Dumnezeu! S-au aflat chipurile terminate desăvârşit, precum se vede. Eu văzând această minune, n-am mai îndrăznit a-mi pune condeiul pe ea, fără numai am dat lustrul cuviincios, deşi greşeală am făcut aceasta, ca să mai dau lustru la o asemenea icoană. Aceasta este povestirea acestei Sfinte Icoane.”

Icoana Prodomiţa este pictată pe lemn de tei, având un metru înălţime şi 0.70 metri lăţime, potrivit Agerpres.