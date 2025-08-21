ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali

O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat, de miercuri după-amiaza până joi, un loc de parcare rezidențial din centrul municipiului.

Polițiștii locali chemați miercuri seara la fața locului au aplicat pe autoturism o înștiințare, prin care șoferul era invitat la sediul instituției pentru clarificarea situației.

În cursul zilei de joi, autoturismul a fost mutat de pe locul respectiv de parcare.

Reamintim faptul că potrivit Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Alba Iulia (HCL 255/2021), ocuparea unui loc de parcare de reședință semnalizat corespunzător, după ora 16:00, se pedepsește cu amendă între 200 și 500 de lei în cazul persoanelor fizice și între 500 și 1.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

Tot potrivit regulamentului, în cazul în care, după ora 16:00, proprietarul sau deținătorul legal al autovehiculului nu va elibera locul de parcare de reședință în termen de 4 ore, ulterior aplicării unui autocolant privind înștiintarea că autovehiculul este parcat necorespunzător, se poate dispune măsura ridicării autovehiculului staţionat neregulamentar.

„Mașinile Primăriei stau parcate după ora 16:00 pe locul de parcare plătit de locatari, bani intrați în bugetul Primariei. Fără nr. de telefon pentru că ne permitem (…)”, a scris un cetățean, pe pagina de Facebook.

