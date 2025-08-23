Connect with us

Poșta Română a cerut 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei

Publicat

acum 14 secunde

Poșta Română a cerut 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie în valoare de 50 de lei. 

Ajutoarele de 50 de lei pentru energie, destinate românilor cu venituri mici sub forma cardurilor de energie, vin cu costuri suplimentare de 22 de lei pentru statul român, potrivit unei oferte tarifare transmise de Poșta Română către Ministerul Muncii, care a intrat în posesia cotidianului Libertatea.

Poșta Română este condusă de Valentin Ștefan (PNL), iar Ministerul Muncii de Florin Manole (PSD), din partide membre ale coaliției de guvernare.

Defalcat, costurile sunt următoarele:

  • 6 lei (fără TVA) pentru preluarea formularelor și introducerea datelor în sistem,
  • 8,5 lei (fără TVA) pentru tipărire, punere în plicuri și distribuire prin corespondență cu confirmare de primire,
  • 4,8 lei (scutit de TVA) pentru mandatul poștal prin care se achită efectiv sprijinul.

După adăugarea TVA suma totală se ridică la 22 de lei, adică, pentru fiecare card de energie de 50 de lei statul trebuie să plătească aproximativ jumătate din sumă în plus pentru costurile administrative.

Pentru două milioane de locuri de consum, costul total suplimentar ar fi de 44 milioane de lei (nouă milioane de euro).

Guvernul Bolojan a adoptat la finalul lunii iunie o nouă schemă de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică pentru românii cu venituri mici pentru că vechea măsură de plafonare expira pe 1 iulie.

Legea prevede că aproximativ două milioane de locuri de consum vor primi vouchere de 50 de lei pe lună, până în martie 2026.

Beneficiază de sprijin sub forma tichetului electronic de energie următoarele categorii de persoane și familii:

  • persoana singură cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei
  • familiile cu un venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Sprijinul în valoare de 50 lei/lună se acordă la solicitarea persoanei singure sau a unui membru al familiei care este major.

