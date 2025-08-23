Connect with us

Eveniment

Miriam Bulgaru, calificată în semifinale la turneul ITF de la Bistrița. Este una dintre favoritele competiției

Publicat

acum 15 secunde

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului ITF de la Bistrița (W50), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari, după ce a învins-o pe rusoaica Ekaterina Kazionova cu 7-6 (7/4), 6-2.

Miriam Bulgaru (26 ani, 211 WTA) și-a luat astfel o revanșă în fața rusoaicei (26 ani, 390 WTA), care se impusese anul acesta în primul tur la Contrexeville (ITF), cu 7-5, 6-4.

În penultimul act, Bulgaru o va înfrunta pe elvețianca Ylena In-Albon (26 ani, 288 WTA), pe care a învins-o în ambele meciuri directe de până acum, potrivit Agerpres.

Rezultatele de vineri:

Simplu, sferturi de finală

  • Mia Ristic (Serbia) – Bianca Elena Bărbulescu 6-3, 6-3
  • Matilde Jorge (Portugalia/N.6) – Eva Maria Ionescu 6-2, 7-6 (7/2)
  • Miriam Bianca Bulgaru (N.3) – Ekaterina Kazionova (Rusia) 7-6 (7/4), 6-2
  • Ylena In-Albon (Elveția) – Tyra Caterina Grant (Italia/N.5) 3-6, 7-5, 7-5

Dublu, semifinale

Angela Fita Boluda (Spania)/Ylena In-Albon (Elveția/N.1) – Oana Georgeta Simion (România)/Jibek Kulambaeva (Kazahstan) 5-7, 6-4, 11-9.

Foto: Arhivă

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 15 secunde

Miriam Bulgaru, calificată în semifinale la turneul ITF de la Bistrița. Este una dintre favoritele competiției
Aiudacum 9 ore

Proiect pentru amenajarea de piste de biciclete și parcări de tip „Park and Ride”, la Aiud. Acord de mediu, solicitat la ANMAP
Evenimentacum 10 ore

Poarta a IV-a din Cetatea Alba Carolina va fi redeschisă publicului. Ce vor putea vedea turiștii în interiorul acesteia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 4 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 21 de ore

Plafonul de scutire de TVA crește din septembrie. Ce trebuie să facă firmele care au depășit vechiul plafon
Actualitateacum 23 de ore

Au crescut afacerile din coafură și servicii de înfrumusețare, comparativ cu anul trecut. Situația pe domenii de activitate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 16 ore

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Economieacum 2 zile

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 15 secunde

Miriam Bulgaru, calificată în semifinale la turneul ITF de la Bistrița. Este una dintre favoritele competiției
Evenimentacum 11 ore

Alba Carolina Bike Race, ediția 2025. Peste 450 de concurenți vor parcurge șase trasee, pe o distanță totală de 100 km. PROGRAM
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 ore

Cea mai veche și cea mai lungă catedrală din România este la Alba Iulia. Catedrala Sf Mihail – bijuteria medievală a Transilvaniei
22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina
Evenimentacum o zi

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina, sărbătoare în Calendarul Catolic. Îndemn la rugăciune din partea Papei Leon
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 20 de ore

Noul spațiu UPU de la Spitalul Județean Alba Iulia, inaugurat sâmbătă în prezența lui Raed Arafat. Lucrările au fost finalizate
Evenimentacum o zi

Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile. O astfel de acțiune, anunțată la Mănăstirea Oașa
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 ore

Profesorii pensionari ar putea să-și păstreze posturile și să primească pensia și plata cu ora. Precizările ministrului Educației
Educațieacum 3 zile

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Mai mult din Educatie