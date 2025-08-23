Miriam Bulgaru, calificată în semifinale la turneul ITF de la Bistrița. Este una dintre favoritele competiției

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului ITF de la Bistrița (W50), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari, după ce a învins-o pe rusoaica Ekaterina Kazionova cu 7-6 (7/4), 6-2.

Miriam Bulgaru (26 ani, 211 WTA) și-a luat astfel o revanșă în fața rusoaicei (26 ani, 390 WTA), care se impusese anul acesta în primul tur la Contrexeville (ITF), cu 7-5, 6-4.

În penultimul act, Bulgaru o va înfrunta pe elvețianca Ylena In-Albon (26 ani, 288 WTA), pe care a învins-o în ambele meciuri directe de până acum, potrivit Agerpres.

Rezultatele de vineri:

Simplu, sferturi de finală

Mia Ristic (Serbia) – Bianca Elena Bărbulescu 6-3, 6-3

Matilde Jorge (Portugalia/N.6) – Eva Maria Ionescu 6-2, 7-6 (7/2)

Miriam Bianca Bulgaru (N.3) – Ekaterina Kazionova (Rusia) 7-6 (7/4), 6-2

(N.3) – Ekaterina Kazionova (Rusia) 7-6 (7/4), 6-2 Ylena In-Albon (Elveția) – Tyra Caterina Grant (Italia/N.5) 3-6, 7-5, 7-5

Dublu, semifinale

Angela Fita Boluda (Spania)/Ylena In-Albon (Elveția/N.1) – Oana Georgeta Simion (România)/Jibek Kulambaeva (Kazahstan) 5-7, 6-4, 11-9.

