Profesorii pensionari ar putea să-și păstreze posturile și să primească pensia și plata cu ora. Precizările ministrului Educației

Ministrul Educației, Daniel David, a spus că profesorii pensionari ar putea să-și păstreze posturile din învățământ și să primească și pensie și plata pentru orele predate.

Acesta a avut o discuție în acest sens cu premierul Ilie Bolojan pe tema proiectului prin care este interzis cumulul pensie-salariu.

Ministrul spune că modificările propuse din legislație reprezintă măsuri de criză.

„Toți trebuie să înțelegem că Educația și-a făcut modificările pe care trebuie să le facă în condiții de criză. Au fost reforme, sunt măsuri de criză.

Educația din acest moment trebuie să crească, nu mai poate să intre într-o logică de criză și de austeritate.

În Educație ai o situație în care anumți profesori, care sunt profesori pensionați, au diverse activități, nu au neapărat un salariu de o normă completă, dar țin activități la plata cu ora în diverse discipline”, a declarat Daniel David, potrivit antena3.ro.

Ministrul spune că pozițiile de titular sunt foarte căutate în sistem. Acesta a recunoscut că în unele domenii, cum este fizica sau alte domenii, ” avem probleme să acoperim orele cu specialiști”. De aceea, implicarea profesorilor care sunt pensionați este fundamental, potrivit sursei citate.

Daniel David spune că propunerea este ca profesorii deja pensionați să-și poată continua activitatea, în plata cu ora.

Ministerul Educației: 98,6% dintre profesorii titular își păstrează posturile

Aproximativ 98,6% dintre profesorii titulari rămân în aceleași unități școlare, în urma creșterii normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, informează Ministerul Educației și Cercetării.

Ceilalți aproximativ 1,4% își vor constitui normele și de la alte unități școlare, reiese dintr-un comunicat transmis de minister.

”Creșterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, stabilită prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, a generat redefinirea normelor didactice pentru noul an școlar (2025 – 2026).

Pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare la finalul perioadei de constituire a normelor la nivelul unităților de învățământ, în cazul profesorilor titulari, aproximativ 98,6% au rămas în aceleași unități școlare, iar ceilalți aproximativ 1,4% își vor constitui normele și de la alte unități școlare”, precizează sursa citată.

Creșterea normei didactice cu două ore

Ministerul menționează că o creștere a normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor ”o mai mare interacțiune” cu profesori titulari. Acest lucru trebuie dublat însă de o ”reducere a încărcării birocratic-administrative” din timpul general de lucru, demers pe care ministerul îl are în analiză.

”De asemenea, prin reglementările ministerului pentru implementarea legii fiscal-bugetare (L141/2025) s-a avut în vedere posibilitatea de a evita fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în trei sau mai multe unități școlare”, se arată în comunicat.

Săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori și ulterior numărul de ore disponibile pentru plata cu ora. Ministerul Educației și Cercetării va informa public și în privința acestor demersuri, mai reiese din comunicat.

