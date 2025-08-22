Noul spațiu UPU de la Spitalul Județean Alba Iulia, inaugurat sâmbătă în prezența lui Raed Arafat. Lucrările au fost finalizate

Lucrările de extindere și dotare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia au fost finalizate. Investiția va fi inaugurată sâmbătă, în prezența secretarului de stat Raed Arafat.

Lucrările realizate au dus la dublarea spațiului de lucru existent în prezent. Concret, de la aproximativ 800 de metri pătrați, suprafața dedicată UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Alba Iulia va trece de 1.600 de metri pătrați.

De asemenea, condițiile au fost mult îmbunătățite, iar capacitatea de preluare a pacienților a crescut.

Valoarea totală a proiectului este de 12 milioane lei (aproximativ 2,5 milioane euro), din care aproape 7 milioane lei reprezintă cheltuieli eligibile (fonduri europene, buget de stat și cofinanțare CJ Alba), iar 5 milioane lei sunt cheltuieli neeligibile.

Alba24 a scris despre modul în care au evoluat lucrările și despre schimbările aduse de investiție.

Detalii aici VIDEO: Cum se desfășoară lucrările la extinderea UPU Alba Iulia. Când ar urma să fie dat în folosință noul spațiu al spitalului

Noul spațiu include saloane pentru urgențe majore și minore, spații pentru pacienți cu boli infecțioase dotate cu sisteme de presiune negativă, zone de izolare, sală de resuscitare și aparatură modernă precum ecografe, ventilatoare și defibrilatoare performante.

După prezentarea UPU Alba Iulia, vor fi vizitate alte obiective de investiții ale SJU Alba Iulia și va avea loc o scurtă conferință de presă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News