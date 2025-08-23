Hidroelectrica nu intenţionează să crească preţurile de furnizare a energiei electrice. Comunicat oficial

Hidroelectrica nu intenţionează să crească preţurile de furnizare a energiei electrice, a anunţat, sâmbătă, compania, într-un comunicat.

Anunţul vine în urma unor informaţii apărute în presă, potrivit cărora Hidroelectrica „nu-şi mai poate onora contractele de furnizare a energiei către clienţii casnici doar din producţia proprie, ca urmare a numărului mare de consumatori care s-au portat în portofoliul său în ultimele luni, iar acest lucru poate duce în viitor la majorarea preţului de furnizare”.

„În urma unor informaţii apărute ieri, 22 august, în presă, Hidroelectrica doreşte să clarifice faptul că nu a anunţat, nu a intenţionat şi nici nu ia în considerare vreo majorare a preţurilor de furnizare a energiei electrice. Compania îşi menţine angajamentul de a avea o ofertă corectă şi competitivă pentru clienţii săi şi reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a preţurilor pentru contractele existente”, se arată în comunicatul respectiv, citate de AGERPRES.

Potrivit sursei citate, preţurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 – 1,14 lei/kWh, inclusiv cota de TVA de 21%, în funcţie de tarifele reglementate ale fiecărui loc de consum din România.

„Achiziţiile de energie realizate de către Hidroelectrica din piaţă reprezintă o practică firească în rândul furnizorilor şi nu echivalează cu o creştere a preţurilor.

Niciodată nu am intenţionat să realizăm furnizarea de energie electrică doar din producţie proprie. Hidroelectrica îşi menţine poziţia de cel mai competitiv furnizor de energie de pe piaţă şi dispune de capacitatea operaţională şi logistică necesară pentru a răspunde în condiţii optime cererii crescute venite din partea noilor clienţi.

Orice persoană interesată, care doreşte să devină client al Hidroelectrica este binevenită. Compania recomandă clienţilor săi şi publicului interesat să consulte site-ul oficial al companiei, precum şi să ţină cont doar de comunicatele oficiale.

Hidroelectrica rămâne dedicată furnizării de servicii transparente şi conforme cu legislaţia, asigurând în permanenţă o informare corectă şi completă pentru toţi consumatorii săi”, au transmis reprezentanţii companiei.

