Connect with us

Eveniment

VIDEO: A început Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia și etapa a cincea din Cupa României de MTB XCM

Publicat

acum 4 secunde

Sâmbătă dimineața, la Alba Iulia a început Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia. Competiția găzduiește și etapa a cincea din Cupa României de MTB XCM.

Concursul se desfășoară pe 6 trasee: de 5 km, 13 km, 27 km, 38 km, 70 km respectiv 84 km, cu diferite grade de dificultate.

Alba Carolina Bike Race 2025. Trasee

Traseele au fost gândite să acopere toate categoriile de participanți, să poată fi parcurse în proporție de 100% pe bicicletă și să străbată poteci, drumuri și puncte de belvedere care să pună în valoare zona Alba Iulia-Inuri-Mamut.

Traseu 1 Copii (5 km)

  • Nivel: începător
  • Traseu: Str. Mihai Viteazul (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor).
  • Start traseu copii: 10:20.

Traseu 2 Hobby/Family (13 km)/ Traseu 2 Licențiați 13-14 FRC (13 km)

  • Distanță: 13 km
  • Diferență de nivel: 250m
  • Nivel: începător/mediu

Traseu: Startul va fi la ora 10:15 și se va parcurge ruta: str. Mihai Viteazul – Bd.1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (str. Mihai Viteazul).

Traseu 3 Scurt (27 km)

  • Distanță: 27 km
  • Diferență de nivel: 780m
  • Nivel: începător/mediu

Traseu: Startul va fi la ora 10:00 și se va parcurge ruta: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – pista ciclabilă – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (Str. Mihai Viteazul).

Traseu 4 mediu (42 km)

  • Distanță: 42 km
  • Diferență de nivel: 1400m
  • Nivel: mediu/avansat

Traseu: Startul va fi la ora 9.45 și se va parcurge ruta: Start str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – Crișeni – Pâclișa – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor -str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (Str. Mihai Viteazul).

Traseul 5 lung (84 km) – categorie masculin

  • Distanța: 84 km
  • Diferență de nivel: 2700 m
  • Nivel: avansat

Traseu: Startul va fi la ora 09:30 și se va parcurge ruta: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – Crișeni Stăuini – Inuri – Pârâul lui Mihai – Drum 107A – Vurpăr – Valea Vințului – Laz – Releu Inuri – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (str. Mihai Viteazul).

Traseu 6 lung (73 km) – categorie feminin

  • Distanța: 73 km
  • Diferență de nivel: 2450 m
  • Nivel: avansat

Traseu: Startul va fi la ora 09:30 și se va parcurge ruta: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – Crișeni Stăuini – Pârâul lui Mihai – Drum 107A – Vurpăr – Valea Vințului – Laz – Releu Inuri – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (str. Mihai Viteazul).

Alba Carolina Bike Race 2025. PROGRAM 23 august

start-ul și finish-ul pe strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor)

  • 09:30 – Start pentru proba de 74/84 km.
  • 09:45 – Start pentru proba de 44 km.
  • 10:00 – Start pentru proba de 27 km.
  • 10:15 – Start pentru proba de 13 km.
  • 10.30 – Start pentru traseele necompetitive de copii
  • 16:00 – Festivitate de premiere (strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan lângă Casa de Cultură a Sindicatelor)

Categorii concurs Alba Carolina Bike Race 2025

Traseul 1 – traseu pentru copii – fără cronometrare – necompetitiv

  • Copii 200 m (4-6 ani)
  • Copii 1000 m (7-9 ani)
  • Copii 2000 m (10-14 ani)

Traseul 2 (HOBBY):

  • HOBBY 10-14 ani cu însotitor 18+ – fără cronometrare – necompetitiv
  • M/F Open 15 ani+ – fără cronometrare – necompetitiv
  • Copii M/F (13-14 ani legitimați FRC) – cu cronometrare

Traseul 3:

  • M/F Open – 17 ani +
  • M/F Cadeți (15-16 ani legitimati FRC)

Traseul 4:

  • M/F (17 -18 ani Juniori legitimați FRC)
  • M 19-29 ani
  • Master 1 (M 30-39 ani, cu sau fără licență)
  • Master 2 (M 40-49 ani, cu sau fără licență)
  • Master 3 (M 50 ani +, cu sau fără licență)
  • F 19-29 ani
  • F +30 ani
  • E-bike Open M/F 18 ani +

Traseul 5:

  • M Elite (cu licență Elite sau U23)
  • M 19-29 ani (cu sau fără licență)
  • Master 1 (M 30-39 ani, cu sau fără licență)
  • Master 2 (M 40- 49 ani, cu sau fără licență)
  • Master 3 (M 50-59 ani +, cu sau fără licență)
  • Master 4 (M 60 ani +, cu licență)

Traseul 6:

  • F Elite (cu licență Elite sau U23)
  • F 19 ani + (cu sau fără licență)

CUPA ROMANIEI XCM

Traseul 5 (masculin):

  • M/F Elite (cu licență Elite sau U23)
  • Amatori M/F 19+ cu licenta
  • Master 1 (M/F 30-39 ani, cu licență)
  • Master 2 (M/F 40- 49 ani, cu licență)
  • Master 3 (M/F 50-59 ani , cu licență)
  • Master 4 (M/F 60 ani +, cu licență)

Traseul 6 (feminin):

F Elite (cu licență Elite sau U23)`

  • Amatori F 19+ cu licență
  • Master 1 (F 30-39 ani, cu licență)
  • Master 2 (F 40- 49 ani, cu licență)
  • Master 3 (F 50-59 ani , cu licență)
  • Master 4 (F 60 ani +, cu licență)
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

VIDEO: A început Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia și etapa a cincea din Cupa României de MTB XCM
Evenimentacum 37 de minute

23 august la Alba Iulia, în perioada comunistă. „Ridicam cartonașul și ieșea Trăiască Pacea”
horoscop de weekend
Evenimentacum 2 ore

Horoscop de weekend 23-24 august 2025. Sfârșit de săptămână de tranziție și energie revitalizantă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 4 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 23 de ore

Plafonul de scutire de TVA crește din septembrie. Ce trebuie să facă firmele care au depășit vechiul plafon
Actualitateacum o zi

Au crescut afacerile din coafură și servicii de înfrumusețare, comparativ cu anul trecut. Situația pe domenii de activitate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 18 ore

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Economieacum 2 zile

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 secunde

VIDEO: A început Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia și etapa a cincea din Cupa României de MTB XCM
Evenimentacum 3 ore

Miriam Bulgaru, calificată în semifinale la turneul ITF de la Bistrița. Este una dintre favoritele competiției
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 37 de minute

23 august la Alba Iulia, în perioada comunistă. „Ridicam cartonașul și ieșea Trăiască Pacea”
horoscop de weekend
Evenimentacum 2 ore

Horoscop de weekend 23-24 august 2025. Sfârșit de săptămână de tranziție și energie revitalizantă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Noul spațiu UPU de la Spitalul Județean Alba Iulia, inaugurat sâmbătă în prezența lui Raed Arafat. Lucrările au fost finalizate
Evenimentacum 2 zile

Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile. O astfel de acțiune, anunțată la Mănăstirea Oașa
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Profesorii pensionari ar putea să-și păstreze posturile și să primească pensia și plata cu ora. Precizările ministrului Educației
Educațieacum 3 zile

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Mai mult din Educatie