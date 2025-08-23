VIDEO: A început Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia și etapa a cincea din Cupa României de MTB XCM

Sâmbătă dimineața, la Alba Iulia a început Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia. Competiția găzduiește și etapa a cincea din Cupa României de MTB XCM.

Concursul se desfășoară pe 6 trasee: de 5 km, 13 km, 27 km, 38 km, 70 km respectiv 84 km, cu diferite grade de dificultate.

Alba Carolina Bike Race 2025. Trasee

Traseele au fost gândite să acopere toate categoriile de participanți, să poată fi parcurse în proporție de 100% pe bicicletă și să străbată poteci, drumuri și puncte de belvedere care să pună în valoare zona Alba Iulia-Inuri-Mamut.

Traseu 1 Copii (5 km)

Nivel: începător

Traseu: Str. Mihai Viteazul (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor).

Start traseu copii: 10:20.

Traseu 2 Hobby/Family (13 km)/ Traseu 2 Licențiați 13-14 FRC (13 km)

Distanță: 13 km

Diferență de nivel: 250m

Nivel: începător/mediu

Traseu: Startul va fi la ora 10:15 și se va parcurge ruta: str. Mihai Viteazul – Bd.1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (str. Mihai Viteazul).

Traseu 3 Scurt (27 km)

Distanță: 27 km

Diferență de nivel: 780m

Nivel: începător/mediu

Traseu: Startul va fi la ora 10:00 și se va parcurge ruta: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – pista ciclabilă – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (Str. Mihai Viteazul).

Traseu 4 mediu (42 km)

Distanță: 42 km

Diferență de nivel: 1400m

Nivel: mediu/avansat

Traseu: Startul va fi la ora 9.45 și se va parcurge ruta: Start str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – Crișeni – Pâclișa – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor -str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (Str. Mihai Viteazul).

Traseul 5 lung (84 km) – categorie masculin

Distanța: 84 km

Diferență de nivel: 2700 m

Nivel: avansat

Traseu: Startul va fi la ora 09:30 și se va parcurge ruta: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – Crișeni Stăuini – Inuri – Pârâul lui Mihai – Drum 107A – Vurpăr – Valea Vințului – Laz – Releu Inuri – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (str. Mihai Viteazul).

Traseu 6 lung (73 km) – categorie feminin

Distanța: 73 km

Diferență de nivel: 2450 m

Nivel: avansat

Traseu: Startul va fi la ora 09:30 și se va parcurge ruta: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – Crișeni Stăuini – Pârâul lui Mihai – Drum 107A – Vurpăr – Valea Vințului – Laz – Releu Inuri – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (str. Mihai Viteazul).

Alba Carolina Bike Race 2025. PROGRAM 23 august

start-ul și finish-ul pe strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor)

09:30 – Start pentru proba de 74/84 km.

09:45 – Start pentru proba de 44 km.

10:00 – Start pentru proba de 27 km.

10:15 – Start pentru proba de 13 km.

10.30 – Start pentru traseele necompetitive de copii

16:00 – Festivitate de premiere (strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan lângă Casa de Cultură a Sindicatelor)

Categorii concurs Alba Carolina Bike Race 2025

Traseul 1 – traseu pentru copii – fără cronometrare – necompetitiv

Copii 200 m (4-6 ani)

Copii 1000 m (7-9 ani)

Copii 2000 m (10-14 ani)

Traseul 2 (HOBBY):

HOBBY 10-14 ani cu însotitor 18+ – fără cronometrare – necompetitiv

M/F Open 15 ani+ – fără cronometrare – necompetitiv

Copii M/F (13-14 ani legitimați FRC) – cu cronometrare

Traseul 3:

M/F Open – 17 ani +

M/F Cadeți (15-16 ani legitimati FRC)

Traseul 4:

M/F (17 -18 ani Juniori legitimați FRC)

M 19-29 ani

Master 1 (M 30-39 ani, cu sau fără licență)

Master 2 (M 40-49 ani, cu sau fără licență)

Master 3 (M 50 ani +, cu sau fără licență)

F 19-29 ani

F +30 ani

E-bike Open M/F 18 ani +

Traseul 5:

M Elite (cu licență Elite sau U23)

M 19-29 ani (cu sau fără licență)

Master 1 (M 30-39 ani, cu sau fără licență)

Master 2 (M 40- 49 ani, cu sau fără licență)

Master 3 (M 50-59 ani +, cu sau fără licență)

Master 4 (M 60 ani +, cu licență)

Traseul 6:

F Elite (cu licență Elite sau U23)

F 19 ani + (cu sau fără licență)

CUPA ROMANIEI XCM

Traseul 5 (masculin):

M/F Elite (cu licență Elite sau U23)

Amatori M/F 19+ cu licenta

Master 1 (M/F 30-39 ani, cu licență)

Master 2 (M/F 40- 49 ani, cu licență)

Master 3 (M/F 50-59 ani , cu licență)

Master 4 (M/F 60 ani +, cu licență)

Traseul 6 (feminin):

F Elite (cu licență Elite sau U23)`

Amatori F 19+ cu licență

Master 1 (F 30-39 ani, cu licență)

Master 2 (F 40- 49 ani, cu licență)

Master 3 (F 50-59 ani , cu licență)

Master 4 (F 60 ani +, cu licență)

