ANM: Caracterizarea climatică a lunii mai, cea mai călduroasă și mai instabilă lună a primăverii. Temperaturi și precipitații

Evaluările Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi susținute în luna mai 2021 de către toți elevii, cu prezență fizică la școală. Ministrul Educației a anunțat că și pretestarea PISA va fi organizată tot cu prezența fizică a elevilor, în perioada 4 mai – 11 iunie.

Pe data de 5 mai 2021 revin fizic la școală, după vacanța de Paște, copiii de grădiniță, precum și elevii din clasele pregătitoare – a IV-a.

Tot de pe 5 mai reîncep școala, dar în format online, elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a.

Pe 10 mai revin fizic la școală elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, precum și cei din clasele terminale din învățământul profesional.

“Vom susține, de asemenea, Evaluările Naționale de la clasele a VI-a, a IV-a și a II-a, începând cu 12 mai clasa a VI-a, 18 mai clasa a IV-a și 25 mai clasa a II-a. În perioada 4 mai – 11 iunie vom susține cu prezență fizică și pretestările PISA. Singurii care nu vor putea reveni fizic la școală vor fi elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a“, a precizat ministrul Educației.

Oficialul a afirmat că așteaptă un trend ascendent al vaccinărilor și unul descendent al evoluției pandemiei, pentru a putea cere Guvernului revenirea cu prezență fizică a tuturor elevilor din țară.

Calendar Evaluarea Națională pentru clasa a II-a 2021 – calendar nou

Calendar Evaluare Națională 2021 clasa a 6-a

Limbă şi comunicare – 12 mai 2021

Matematică şi Ştiinţe ale naturii – 13 mai 2021

Calendar Evaluare Națională 2021 clasa a 4-a

Limba română – 18 mai 2021

Matematică – 19 mai 2021

Limba maternă -20 mai 2021

Calendar Evaluare Națională 2021 clasa a 2-a