Anumiți bolnavi, inclusiv cei ce au trecut prin COVID-19, vor avea prioritate la efectuarea investigațiilor medicale

Ministerul Economiei va propune creşterea amenzilor la 4% din cifra de afaceri pentru furnizorii de energie care nu respectă legislaţia, a afirmat, vineri, ministrul de resort, Florin Spătaru. Pe de altă parte, Consiliul Concurenței analizează dacă este necesară supraimpozitarea furnizorilor pentru ca banii să fie folosiţi la compensarea facturii.



„Voi propune Guvernului săptămâna viitoare să dăm sancţiuni drastice pentru cei care nu respectă legea. Cei care practică aceste măsuri vor putea fi sancţionaţi cu până la 4% din cifra de afaceri. Nu pot să accept ca un furnizor de energie să afecteze milioane de oameni prin încălcarea legii”, a spus Florin Spătaru.

Consiliul Concurenţei: supraimpozitarea furnizorilor pentru compensarea facturilor

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, spune că instituția analizează dacă preţurile mari la energie şi gaze din această perioadă sunt corecte şi dacă este necesară supraimpozitarea furnizorilor. Măsura ar fi utilă pentru ca banii să fie folosiţi la compensarea facturii consumatorilor vulnerabili.

„Am primit o solicitare din partea Guvernului şi ne uităm dacă avem indicii de înţelegeri între furnizori şi dacă legea nu a fost aplicată cu bună credinţă, dacă a fost un efort deliberat de implementare greoaie a acestei legi privind compensările.

Noi analizăm această piaţă deja de doi ani de zile prin diverse instrumente. Acum, la solicitarea Guvernului, am cerut şi noi date să vedem cum a fost aplicată legea, cine a aplicat compensările, când, cum. Cu aceste date vom suplimenta ceea ce făceam noi în mod normal”, a spus Chiriţoiu, citat de ziare.com.

Banii pentru ajutorul oferit consumatorilor ar urma să provină din suprataxarea profiturilor obţinute de producătorii de energie, potrivit legislației în vigoare. Consiliul Concurenţei analizează dacă este necesară şi supraimpozitarea furnizorilor.

„Această suprataxare va genera fonduri pe care le putem folosi pentru a proteja consumatorii casnici vulnerabili şi consumatorii industriali vulnerabili. Aceasta deoarece costurile de producţie nu au crescut, dar preţurile au crescut foarte mult, iar producătorii câştigă fără a avea un merit al lor.

Nu este clar dacă tot acest câştig s-a dus la producători, care au şi contracte la termen. S-ar putea ca de acest câştig să beneficieze şi intermediarii, traderii, furnizorii. Şi atunci poate că are sens să punem supraimpozitarea pe tot lanţul, nu doar la producători, ci şi la furnizori sau traderi. Este o idee pe care o analizăm în momentul de faţă”, a subliniat Chirițoiu.

În ceea ce priveşte propunerea de reducere a TVA la energie, Chiriţoiu a arătat că de această măsură de sprijin ar urma să beneficieze toţi consumatorii, nu doar cei vulnerabili.

Reclamații la ANPC

La rândul său, Mihai Culeafă, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a precizat că instituţia a primit peste 2.000 de sesizări în 2021 şi peste 400 de reclamaţii doar în ultima săptămână.

„Suntem în curs de verificare a tuturor furnizorilor şi vreau să transmit că nu va scăpa niciun furnizor. Am verificat până acum 70 de furnizori şi ne concentrăm cu toate forţele pentru a putea să acoperim solicitările şi pentru a putea face aceste verificări în timp”, a spus el.

Potrivit acestuia, până acum au fost verificaţi 72 de furnizori şi au fost amendaţi 27.

„Electrica Furnizare, care are 3,3 milioane de consumatori, va recalcula până la 31 ianuarie toate facturile în conformitate cu Legea 259/2021. Consumatorii nu vor fi deconectaţi şi nu vor plăti penalităţi”, a precizat Culeafă.

De asemenea, ANPC va propune ANRE retragerea licenţei de furnizare a Gaz Vest, companie care a mai fost amendată anul trecut pentru nerespectarea legii.

Nereguli găsite de ANPC

Anterior, tot vineri, ANPC a anunţat într-un comunicat că a aplicat amenzi în valoare de 450.000 de lei unui număr de 27 de companii furnizoare de electricitate şi de gaze naturale, în cadrul controalelor derulate de Comandamentul pentru Energie al instituţiei în perioada 6-13 ianuarie.

În această primă săptămână a controalelor, comisarii ANPC au verificat 72 de puncte de lucru ale operatorilor economici furnizori de energie din întreaga ţară, se precizează în comunicat.

În afară de amenzi, ANPC a dispus furnizorilor la care s-au constatat abateri să recalculeze toate facturile care nu respectă prevederile legii.

Totodată, ANPC a emis 4 propuneri de încetare a practicilor comerciale incorecte în raport cu consumatorii.

ANPC a verificat în această perioadă puncte de lucru ale următoarelor companii furnizoare de energie: CEZ Vânzare SA, Distrigaz Sud Reţele, Engie România, RCS & RDS SA, Enel Energie Muntenia, Electrica Furnizare SA, Digi Energy, Pado Group Infrastructures SRL, E.ON Energie România SA, Euro Seven Industry SRL, Restart Energy One SRL, Gaz Vest, Megaconstruct SA, Gazmir Iaşi SRL, Grenerg SRL, Res Energy Solutions SA, Distrigaz Vest SA, CPL Concordia România SRL, CIS Gaz SA, Speakover Romance SRL, Premier Energy SRL, Gaz Nord Est Hârlău, Prisma Serv Company SRL, Gaz Est SA, Prisma Gaz SRL, MVM Trade Energy Plus SRL, Nova Power, Electric & Gaz Power Trade SRL, SST Group Transilvania SRL, Nord Gaz SRL.

Printre cele mai importante abateri constatate de către comisarii ANPC se numără:

neaplicarea plafonării şi compensării preţurilor conform OUG 118/2021 începând cu 01.11.2021; tabelul privind consumul de energie electrică de pe site-ul companiei nu cuprinde consumul zilnic de referinţă, inclusiv marja de 10%;

informările privind compensarea facturilor de energie electrică şi gaze naturale transmise clienţilor nu conţin elementele din care este compus preţul la care se aplică compensarea;

nerestituirea la termen a avansului achitat la trecerea la alt furnizor; nerespectarea termenului de răspuns la solicitările petenţilor de încheiere a contractelor de furnizare pentru energie electrică şi gaze naturale, punând consumatorii în situaţia de a nu cunoaşte statusul contractului o perioadă de până la 60 de zile.

Totodată, ANPC a mai constatat următoarele abateri:

contractele emise nu conţin preţul serviciilor din preţul gazului, doar preţul total, astfel încât consumatorul nu poate verifica modalitatea de calcul al compensării acordate;

diferenţe de preţ între 2 notificări privind preţul emis de operatorul economic unui consumator;

împiedicarea sub orice formă a comisarilor ANPC de a exercita atribuţiile de serviciu: nerespectarea termenului de răspuns;

procedură nesigură: operatorul economic nu s-a asigurat că notificările privind majorările de preţ au fost primite de consumatori; practică comercială incorectă: majorările succesive ale tarifelor nu au fost determinate de modificări legislative.

Comandamentul pentru Energie din ANPC va continua verificările până pe data de 31 martie 2022.

În această perioadă, în cazul în care constată nereguli la facturile de energie electrică şi gaze naturale, consumatorii pot depune o reclamaţie online sau în scris la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor.

surse: agerpres.ro, ziare.com

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News