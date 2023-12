APEL pentru un băiețel din Sebeș: Iannis are nevoie de ajutor pentru a continua recuperarea, după operația reușită în Spania

Iannis, băiatul de 13 ani din Sebeș, operat într-un spital din Barcelona, are în continuare nevoie de ajutorul oamenilor inimoși din Alba.

Operația, realizată și cu ajutorul decisiv al celor care au donat pentru el, a reușit, astfel încât Iannis a fost acceptat într-un program de recuperare.

Este vorba despre un program intensiv de recuperare, derulat la Deschidem Inimi din Pitești.

Iannis trebuie să participe din două în două săptămâni la program, iar recuperarea sa va fi una de durată.

Pentru asta, familia sa are nevoie de ajutor. Pentru ședințele aferente unei perioade de 6 luni, costurile se ridică la 27.000 de lei, iar el are nevoie de minim un an de recuperare, care se va putea prelungi la nevoie.

Alba24 a mai scris de spre Iannis, băiețelul din Sebeș care a suferit extrem de mult în ultimii 8 ani, dar care vrea să lupte pentru o viață cât mai normală, aici:

Povestea emoționantă a lui Iannis și lupta familiei sale pentru el a ajuns la un mare număr de oameni, care au oferit și atunci o mână de ajutor.

Povestea suferinței lui Iannis

Pentru cei care nu o cunosc, reluăm pe scurt povestea lui Iannis și a luptei familiei sale pentru el.

Coșmarul lui Iannis Darian Budușan, din Sebeș, a început la 4 ani, când a suferit un accident vascular cerebral, extrem de rar la această vârstă.

Potrivit tatălui său, băiețelul a stat o lună de zile în comă, a suferit o operație la spitalul pentru copii din Târgu Mureș, apoi, o altă operație, pentru reconstrucția craniului dintr-un coral marin, în 2016, la un spital specializat din Barcelona, Spania.

Este vorba despre un țesut viu care se dezvoltă odată cu evoluția în vârstă a băiatului.

Pentru a ajunge acolo, familia lui Iannis a făcut eforturi financiare uriașe.

Părinții săi au făcut ceea ce ar face oricare dintre noi: au vândut proprietățile pe care le aveau și s-au împrumutat și la prieteni.

Atunci, operația trebuia să coste 75.000 de euro, dar conducerea spitalului, impresionată de cazul băiețelului, a făcut o reducere la jumătate din sumă.

Au trecut ani. Jumătatea dreaptă a creierului lui Iannis a rămas atrofiată și au apărut și alte probleme grave.

Piciorul și mâna stângă nu s-au mai dezvoltat normal, astfel încât băiețelul are mari probleme de deplasare. Piciorul stâng este mai scurt cu patru centimetri față de dreptul.

Diagnosticul lui Iannis este crunt: semipareză spastică st. post AVC, Epilepsie simptomatică, Pareză facială de tip central stâng, deficit funcțional sever, tulburare de afecțiune și comportament, Trombofilie, Scolioză.

Părinții nu renunță la speranță

Iannis este un copil iubit. Părinții săi nu au renunțat la speranță, cu toate că, spune tatăl său, de multe ori au simțit că rămân fără resurse.

Iannis este elev la o școală din Sebeș și încearcă din răsputeri, sprijinit de familie, să ducă o viață cât mai normală.

Au făcut tot ce au putut astfel că au strâns bani pentru două intervenții la spitalul din Barcelona: una pentru lungirea osului piciorului stâng iar cea de a două pentru ligamentoplastia mâinii stângi.

După operațiile reușite, el are nevoie să continue recuperarea.

Pot dona și persoanele juridice spre asociația înființată de tatăl băiatului.

Orice ajutor contează. Îl puteți ajuta pe Iannis, donând aici:

Asociatia Life Can Bloom Again, Banca Transilvania,

cont RON: RO82 BTRL RONC RT03 9337 7801;

cont EURO: RO32 BTRL EURC RT03 9337 7801.

Persoană de contact: Liviu Budușan: 0745 967812 (poate primi orice sumă, cât de mică, cu ajutorul BT Pay).

Foto: Familia Budușan

Alba24 va verificat informațiile legate de caz, solicitând documente familiei, înainte de publica articolul.

