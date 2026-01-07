Eveniment
Aproape 100 de oameni au ajuns la Urgențe la Spitalul din Alba Iulia din cauza zăpezii în ultimele zile
Aproape 100 de persoane din Alba au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Alba Iulia cu traumatisme. Mai exact în perioada 4 ianuarie (duminică) ora 13.00 - 7 ianuarie (miercuri) ora 13.00, la UPU Alba Iulia s-au prezent 465 de persoane.
Dintre acestea 90 au fost cu traumatisme.
Asta în condițiile în care doar duminică, 3 ianuarie, au fost 30 de cazuri medicale de persoane care au acuzat traumatisme. Mai exact, contuzii, rupturi de oase, sau alte probleme din aria traumatismelor.
Restul de 60 de cazuri s-au înregistrat în ziele de cinci, șase, și parțial șapte ianuarie 2026.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.