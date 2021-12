Aproape 70% dintre românii plecați peste hotare intenționează să revină în țară, de sărbători. Care sunt condițiile

Zeci de mașini de mașini sunt implicate aproape zilnic în accidente după ce șoferii le-au scăpat de sub control din cauza poleiului. Din cauza temperaturii scăzute, apa a înghețat, formând polei.

Așa se ajunge la accidente în lanț cu mai multe mașini. În această perioadă, din cauza ceții, a frigului și a umezelii din atmosferă pe mai multe șosele din România a fost semnalat polei. Ghețușul pe asfalt estre extrem de periculos pentru cei care nu au experiență, circulă cu viteză și nu cunosc cele câteva reguli importante de conducere pe un carosabil alunecos.

DC NEWS l-a contactat pe Titi Aur, expert în conducere defensivă, pentru a explica la ce ar trebui să fie atenți șoferii atunci când circulă pe un pod, în timpul perioadelor de vreme rece.

„Gheața neagră” – crusta periculoasă care se formează pe poduri

„În acest caz, dacă ajungi deja să fii cu viteză pe polei, pe gheața neagră, nu prea mai ai ce să faci și atunci nu există decât anticipare. Ce înseamnă anticipare? Înseamnă să fiu atât de pregătit, atât de instruit atunci când mă urc la volan, să știu la ce mă pot aștepta. Și la ce mă pot aștepta?

Când venind de la temperatură ridicată 7-10 grade și într-o anumită perioadă, de obicei noaptea sau spre dimineață ajungem să fie cu minus, 2-3 până la 4 grade, trebuie să știm că umiditatea din atmosferă se condensează, se face umezeală pe asfalt și devine asfaltul negru, pentru că este umed, și astfel se poate transforma în anumite condiții în gheață neagră, adică polei.

Unde se întâmplă asta? Se întâmplă pe poduri, de exemplu, pentru că pământul are inerție termică mare, adică a fost cald mult timp, pământul este relativ cald, adică are 5-7 grade, și, când vine frigul pe o perioadă scurtă de timp, de câteva ore, asfaltul nu îngheață pentru că are pământul acea inerție termică. În schimb, când urcăm pe un pod, podul, care are curentul de aer și pe dedesupt, și pe dedeasupra, este mult mai subțire, se răcește mult mai repede.

Dispozitivul din bordul mașinii care îți poate fi de mare ajutor

Asta înseamnă că atât la urcare cât și la coborârea de pe pod, dacă este model pasarelă, pot întâlni gheața neagră, adică poleiul. Pentru asta trebuie să știu în primul rând că există acest fenomen. Pe urmă, să știu să îmi folosesc dispozitivele de la mașină și acum mă gândesc strict la acel indicator care îmi arată temperatura de afară, care în plus are și acel fulg de nea care se aprinde, chiar și piuie mașina, la anumite modele, avem și semnalul acustic care ne anunță că scade temperatura de la +4 grade în jos.

Atenție, nu 0 grade, nu minus, ci de la +4. De la această temperatură în atmosferă putem să ne așteptăm să întâlnim gheață, de asta mașina ne anunță, dar pentru asta cel de la volan trebuie să știe de aceste lucruri.” a subliniat Titi Aur.

Fenomen reversibil- podul îngheață și se dezgheață primul

„Acest fenomen are și reverso, adică, după o perioadă foarte lungă de timp, în general de la mijlocul iernii înspre primăvară pământul este foarte rece, avem căldură afară, 6-10 sau poate chiar 15 grade într-o zi cu soare, dar ajungem să întâlnim gheață, de data asta nu pe pod, pentru că podul se va dezgheța primul pentru că nu are inerție termică mare, dar pământul are inerție termică mare și atunci putem să fim la 8-10 grade și să ne trezim pe gheață, dar pe pământ, pe sol, nu pe pod.

Deci, când trecem de la temperatură ridicată la temperatură mică, întâlnim poleiul pe poduri, când trecem de la temperatură joasă la temperatură ridicată ne păcălește atmosfera că noi considerăm că nu mai putem întâlni gheața.

Dacă pe unde intrăm noi mai e și o zonă de umbră sau a fost umbră, cu atât mai mult pământul care a fost înghețat mult timp poate să ne ascundă această surpriză, adică poleiul, asta înseamnă că în toată perioada de în jur de 0 grade sau de temperatură mică trebuie să avem această intuiție, această anticipare și să mergem din timp și să testăm din când în când aderența pentru că poate să apară poleiul.” a continuat expertul în conducere defensivă.

Cum testăm aderența cauciucurilor?

„Aderența se testează prin frânare să zicem mai bruscă, mai violentă, acolo unde știm că ar putea să fie gheață sau polei, dar atunci când nu avem pe nimeni în jurul nostru și mai ales în spatele nostru, când suntem pe șoseaua relativ liberă, apăsăm din ce în ce mai tare, relativ brusc pe pedala de frână și dacă pedala tremură înseamnă că a intrat sistemul ABS în funcțiune, ceea ce înseamnă că una sau mai multe roți au fost la limita blocării.

Asta se numește testarea aderenței, dar în primul rând trebuie anticipare și pe urmă vorbim și de acea testare periodică a aderenței.” a continuat acesta.

De ce poleiul este atât de periculos

Întrebat dacă atunci când șoferul trece de la asfalt ud la polei își mai poate controla mașina, sau intră într-un proces similar acvaplanării, Titi Aur a răspuns: „Este aproape ca acvaplanarea, să zic că scăderea aderenței nu este chiar atât de mare pentru că la acvaplanare ajunge de la 100% la 0% aderență.

Pe polei, iar depinde de temperatură, depinde de cauciucuri, dar ajungi la un 10-15% să zic din aderența de 100%, ceea ce înseamnă că practic nu prea mai poți face mare lucru, adică dacă merge cu viteză prea mare și la distanță prea mică, pentru aderența respectivă, față de mașina din față, și mașina din față oprește de voie sau de nevoie, practic nu prea mai ai ce face.

Singurul lucru eficient pe care îl poți face cu adevărat este anticiparea, să te gândești că ți se poate întâmpla și să reduci distanța față de cei din față astfel încât să fii în siguranță în astfel de zone.

Poleiul, gheața neagră, este mult-mult mai periculos decât orice fel de gheață pentru că atunci când avem zăpadă afară și se transformă în gheață, subconștientul sau ceea ce vedem ne transmite că avem aderență mică. Gheața neagră, poleiul, ne surprinde de cele mai multe ori și mai ales atunci când nu știm toată povestea asta pentru a anticipa și a testa din când în când aderența.”

Odată cu venirea iernii numărul accidentelor rutiere, al tamponărilor este în creștere. Din cauza poleiului și a drumului înghețat, tot mai mulți șoferi pierd controlul mașinii și ajung să se lovească fie de alte autoturisme sau chiar de parapeți.

Pentru a preveni accidentele pe vreme rea, polițiști vin cu cinci sfaturi simple care ne pot scoate dintr-o situație pe care nu ne-o dorim. Să reducem viteza și să ne păstrăm calmul la volan sunt câteva din indicațiile polițiștilor.

1. Nu lăsaţi nimic la voia întâmplării!

Înainte de a porni la drum curăţaţi bine geamurile maşinii! Planificaţi-vă traseul astfel încât să rulaţi, pe cât posibil, pe artere mari! Plecați cu un sfert de oră mai devreme ca de obicei.

2. Nu conduceți cu viteză!

Pe polei sau gheaţă, distanţele de frânare se multiplică de 10 ori. Aşadar, nu circulaţi cu viteză. Păstrați o distanță mai mare între maşina din faţa şi cea pe care o conduceți!

3. Nu folosiți frâna de picior, ci alternativele!

Dacă este absolut necesar să frânaţi, faceţi-o cât mai ușor cu putinţă şi nu ridicaţi piciorul în momentul în care simţiţi în pedală activarea ABS-ului.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru accelerările în trombă, care vor face ca roţile să-şi piardă aderenţa şi să se învârtă în gol.

4. Nu vă panicați dacă intrați în derapaj!

În cazul în care se întâmplă să pierdeţi controlul maşinii sau simţiţi că aceasta este pe cale să derapeze, ideal e să nu intraţi în panică. Tot ce puteţi face este să viraţi în direcţia în care alunecă spatele maşinii, reducând total sau parţial accelerarea, dar fără a pune frână.

Dacă spatele începe să derapeze în direcţie opusă, reduceţi bracarea roţilor până stabilizaţi maşina.

Evitaţi frânarea, pentru că ABS-ul s-ar putea să nu facă faţă suprafeţei alunecoase şi nu veţi face altceva decât să accentuaţi alunecarea. Nu apăsaţi mai tare pedala de acceleraţie decât atunci când sunteţi 100% sigur că aţi redresat maşina şi aceasta şi-a recăpătat tracţiunea.

5. Nu vă relaxați la volan, anticipați situaţiile periculoase!

Anticiparea este esențială în condiţii de iarnă, de aceea încetiniţi prin frână de motor înainte de a ajunge în aceste zone şi nu acţionaţi frâna dacă simţiţi că maşina începe să derapeze uşor.

Mare atenţie la cum conduceţi, mare atenţie la cei din jur şi la orice obstacole vă ies în cale, precum şi la starea drumului.

Pentru un trafic rutier mai sigur, polițiștii le recomandă şoferilor:

Conducătorii auto ar trebui să tină cont de următoarele aspecte:

– în curbe, riscul de derapare este ridicat dacă drumul este umed, mai ales atunci când viteza este mare; la fel şi după efectuarea manevrei de depăşire, când se reintră pe banda iniţială;

– în cazul în care partea carosabilă este alunecoasă, pentru a încetini trebuie folosită frâna de moto; în niciun caz nu trebuie bruscate comenzile!

– pentru a putea opri în condiţii de siguranţă atunci când autovehiculul care circulă în faţă frânează brusc, trebuie mărită distanţa în mers;

– chiar dacă partea carosabilă este uscată, se pot întâlni porţiuni umede, unde există risc de formare a poleiului. De aceea, nu trebuie pornit la drum, chiar pe distanţe scurte, dacă autovehiculul nu este echipat cu anvelope de iarnă.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News