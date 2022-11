ASTĂZI: O mini bibliotecă cu 300 de volume va fi deschisă la Bistra, de către Biblioteca Județeană Alba

Sângele înseamnă viață, iar noi putem da viață cu sângele nostru! Printr-un simplu gest de donare sânge, fiecare dintre noi poate face diferența dintre viață și moarte.

Statisticile crizei de sânge din România sunt sumbre: doar 2% din populație donează, suntem ultimii din Europa la acest capitol și țara unde operațiile sunt amânate pentru că unu din trei bolnavi nu primește sânge când are nevoie.

Digi24 demarează cel mai amplu și ambițios proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, prin care îi chemăm pe toți românii să salveze vieți printr-o simplă donare de sânge.

Începând cu 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, cu toții “Avem același sânge”.

Campania de donare de sânge se va desfășura pe parcursul a cel puțin un an, obiectivul nostru fiind să ajungem în toate județele României. Jurnaliștii Digi24 vor dona alături de oamenii din comunitățile în care vom ajunge. Pe 1 Decembrie, campania“Avem același sânge” va fi în trei județe simultan:

În județul Alba , unde donarea va fi organizată în orașul Zlatna , la sala de festivități Ampelum , între orele 8.00-15.00 .

, unde donarea va fi organizată în orașul , la sala de festivități , între orele . În Gorj , unde donarea de sânge va avea loc în comuna Runcu , la Centrul de Permanență Bâlta , între orele 8.00-15.00 .

, unde donarea de sânge va avea loc în comuna , la , între orele . În Iași, unde donarea va fi la Centrul de Transfuzii Iași, între orele 7.30-15.00

În Alba, jurnaliștii Digi24 Andreea Brașovean și Mircea Ivan vor fi gazdele evenimentului de donare, care va fi transmis în direct.

“O lecție pe care am învățat-o în ultimii ani este să fiu recunoscătoare. Viața este o ecuație cu multe necunoscute, iar atunci când ești sănătos, probabil că nici măcar nu îți aloci timp să te gândești câte motive ai să fii recunoscător și iei totul ca pe un dat. Într-o clipă, însă, totul se poate schimba, pentru tine sau pentru cei dragi ție. Atunci te întrebi ce poți face într-o situație de criză.

Pacienții din România au nevoie de sânge și stă în puterea noastră să îi ajutăm. Eu am donat sânge prima oară în 2017, atunci cand tatăl unui prieten a suferit un accident, iar medicii au cerut familiei să facă rost de sânge pentru a-l putea opera. De atunci încerc să donez constant. E important să știm că atunci când donăm sânge putem salva o viață, dar aducem beneficii și corpului nostru. Gândiți-vă că un gest aparent banal, îi poate da unui părinte, unui copil, unui prieten sau unui necunoscut o nouă șansă. Împreună avem același sânge!”, spune Andreea Brașovean.

Mircea Ivan : “În urmă cu un an, doi prieteni au făcut accident cu motocicleta. Au avut nevoie de sânge și foarte greu a fost strânsă cantitatea de care era nevoie. Atunci am înțeles cât de important este ca toata lumea să doneze sânge. Și tot de atunci am început să îmi fac un obicei și să donez constant. Un gest mic poate salva o viață. Fii erou, vino și donează cu noi!”

Odată cu lansarea campaniei “Avem același sânge”, Digi24 în parteneriat cu UMF “Carol Davila” va demara și un amplu studiu național privind cuantificarea riscului la evenimente cardiovasculare și evaluarea calității somnului.

“UMF Carol Davila s-a alăturat campaniei Digi24 <Avem același sânge> pentru că susținem importanța providențială a donării de sânge pentru salvarea de vieți. Considerăm că împreună putem face un bine pentru societate. Ne propunem ca în campania de donare să realizăm și o acțiune colaterală de screening a riscului de evenimente cardiovasculare și evaluare a calității somnului în rândul donatorilor. Screeningurile cardiace reprezintă un instrument util în special pentru persoanele cu anumiți factori de risc precum hipertensiunea arterială, colesterol crescut sau fumat, aceștia fiind factori-cheie de risc pentru bolile de inimă. Sper ca, împreună cu studenții noștri și studenții celorlalte centre universitare care se vor implica în acțiune, să atragem cât mai mulți donatori de sânge. Acest gest poate salva vieți și totodată, utilizând instrumentul de evaluare, dorim să identificăm persoanele la risc crescut de boală cardiovasculară, pentru că așa putem să le avertizăm asupra pericolelor la care se expun pentru a lua măsuri din timp, înainte de a dezvolta o patologie cardiovasculară”, a declarat prof. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF “Carol Davila”.

“În România, bolile cardiovasculare reprezintă aproximativ 60% din totalul deceselor anuale, două treimi din acestea fiind cauzate de infarctul de miocard și de accidentul vascular cerebral. Prin această campanie de screening ne propunem să evaluăm riscul cardiovascular al persoanelor care vor dona sânge, pentru a le avertiza în cazul în care sunt necesare măsuri de corecție a stilului de viață și pentru a le reduce riscul de evenimente cardiovasculare sau alte eventuale investigații medicale. Toți donatorii vor fi informați cu privire la riscul lor în urma analizării chestionarelor colectate și vor primi recomandări specifice pentru o sănătate cardiovasculară mai bună”, spune Dr. Ștefan Busnatu – medic cardiolog, Prodecan Facultatea de Medicină, U.M.F. “Carol Davila” din București.

Digi24 le mulțumește partenerilor: Centrul de Transfuzii Alba, Consiliul Județean Alba și Primăria Orașului Zlatna.

Comunicat Digi24