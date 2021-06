Astăzi: Ziua Eroilor, omagiată la Sebeș. Ceremonii de depuneri de coroane în municipiu, la Petrești, Lancrăm și Răhău

”Astăzi a fost o luptă pe viață și pe moarte de-a dreptul. După cum mulți știți, Iohannis a trimis în Parlament pentru reexaminare Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Mai pe românește, disputa cu privire la educația sexuală în școli! Din fericire, în comisia de muncă am reușit să respingem cererea lui Iohannis. Omul ăsta chiar vrea ca în școli copiilor să se predea de fragezi practica masturbării (după cum o cere OMS), dar pericolul din spate este altul, mult mai grav. Se vede deja în țări ca și Canada sau SUA: COPIII SĂ FIE GHIDAȚI SPRE HOMOSEXUALITATE! USR lasă impresia uneori că este plătit de ONG-urile LGBT. Altfel nu îmi explic…

USR-ul a sărit de fund în sus (nicio trimitere la homosexualitatea clamată la rang de doctrină de piticii lui Barna) că asta ne cere Europa!

ATENȚIE: accept pe oricine în jurul meu și nu voi discrimina pe nimeni după niciun criteriu, fie el și sexual. DAR SĂ ÎI SPUI COPILULUI de 6-7 ani al acestei țări cum să se masturbeze și să îi insufli în mod voit și conștient să își schimbe traiectoria sexuală…NICIODATĂ USR-IȘTILOR!!!

Nu mă credeți, uitați-vă la Canada!!! Asta vrem?? EU NU!!

USR-ul a vrut ca orele de sexualitate să fie ținute de ONG-uri și să nu facă parte din curricula Ministerului Educației!! Adică să vină oricine și să predea ce o vrea… Iar Ministerul Educației să nu aibă nimic de spus…

USR-ul și Iohannis au vrut astăzi ca elevii să fie obligați să participe la orele de educație sexuală. Adică să elimine acordul părinților!!! INACCEPTABIL!

Nu fac parte nici dintre acei care susțin că sexualitatea este tabu, și copiii să nu vorbească despre ea! Sunt foarte multe boli cu transmitere sexuală, iar o sarcină nedorită la o vârstă fragedă îți schimbă probabil întreaga viață. Trebuie să îi pregătim pe copiii noștri pentru viață, iar educația sexuală are importanța ei clară. Copiii noștri au acces la internet de la vârste mici. Lumea s-a schimbat și nu putem să ne prefacem că nu vedem asta…

Am citit cărți care acum sunt în școlile din Canada sau SUA (mulțumesc prietenilor mei de acolo pentru că mi le-au trimis). NU voi accepta ca poveștile copiilor de 5-6 ani să li se citească povești cu un rege și un rege care alcătuiesc o familie și au și un copil și au trăit fericiți pentru că asta este NOUA NORMALITATE!

Cu orice risc, politic, electoral, uman: nu am nimic cu absolut nimeni și îi accept și chiar am apropiați cu orientări sexuale diferite de a mea! Sub plapuma voastră, faceți ce vreți! Dar nu încercați să mă obligați să transformăm toți copiii acestei țări în ceea ce nu sunt!!

Totul sub paravanul orei de educație sexuală”, a transmis într-un comunicat de presă, Calin Matieș, senator PSD de Alba.