Școală de vară pentru copii și adolescenți în parohia Tolstoi din Alba Iulia

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din parohia Alba Iulia – Tolstoi a găzduit o școală de vară la care au participat peste 50 de copii și adolescenți.

Centrul catehetic al parohiei încheie anual parteneriate educative cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și cu directorii școlilor învecinate parohiei, în baza cărora numeroase cadre didactice calificate desfășoară acolo activități cultural-educative.

Latura catehetică a fost coordonată de părintele paroh, pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, și prof. de Religie/psiholog clinician Simona Himcinschi, de la Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marțian” din Alba Iulia.

”Ediția Școlii de vară din anul acesta a cuprins activități coordonate de cadre didactice: curs de limba engleză (coordonatori: prof. Celina Almășan, prof. Simona Cacovean), matematică distractivă (coordonatori: prof. Mihaela Basarabă cu voluntarii Raluca Tuștean și Ana Petric), cerc de lectură/povești (coordonatori: prof. Alina Bolca și Niculina Brumar), cercul bunelor maniere și dezvoltare personală (coordonator: prof. Simona Himcinschi), cerc pictură pe sticlă (coordonator: prof. Simona Himcinschi), Activitatea descoperă! (coordonator: prof. Florin Almășan, prof. Monica Todoran Fer și prof. Mihaela Opincariu Mihinda), iar din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Biroul Siguranță Școlară, doamna comisar șef Teodora Ardelean, alături de inspector principal Iulia Boancheș, inspector Larisa Tecșa Motolity și agent principal Daniela Căta, au prezentat participanților elementele principale de consolidare a climatului de siguranță din mediul școlar.

Pe lângă aceste activități, programul catehetic „Pași spre lumină” a fost destinat elevilor din clasele I-XII, adaptat pe categorii de vârstă, care a oferit participanților aprofundarea conținutului credinței, a bucuriei și a încrederii în Dumnezeu.

Impactul asupra comunității urbane a fost unul pozitiv. Socializarea, dialogul și schimbul de opinii dintre adolescenți s-au dovedit a fi o alternativă benefică la tendința depersonalizării seculariste a societății de consum, fiind o investiție spirituală și pe termen lung pentru noile generații.

Caracterul misionar-educativ al ediției de anul acesta a fost implementat duhovnicește printr-un pelerinaj organizat la Mânăstirea de la Sâmbăta de Sus, în preajma importantului eveniment de proclamare a canonizării Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător, născut lângă municipiul nostru” a transmis prof. Simona Himcinschi, citată de Reintregirea.ro.

