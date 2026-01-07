Connect with us

Eveniment

Atenționare Cod Galben de ghețuș și ceață în mai multe localități din Alba. Zonele vizate

Publicat

acum 2 ore

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de ceață, ghețuș și chiciură pentru mai multe localități din Alba, miercuri dimineața.

Până la ora 9.00 sunt vizate localitățile:

  • Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș
  • Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț
  • Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț
  • Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea
  • Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos
  • Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut
  • Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat.

Se semnalează ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Eu

    miercuri, 07.01.2026 at 08:52

    pai tocmai ce citeam un reportaj că primăria a acționat prompt in procesul de deszăpezire... :)))

    Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






