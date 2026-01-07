Eveniment
Atenționare Cod Galben de ghețuș și ceață în mai multe localități din Alba. Zonele vizate
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de ceață, ghețuș și chiciură pentru mai multe localități din Alba, miercuri dimineața.
Până la ora 9.00 sunt vizate localitățile:
- Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș
- Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț
- Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț
- Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea
- Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos
- Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut
- Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat.
Se semnalează ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.
