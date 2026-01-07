Atenționare Cod Galben de ghețuș și ceață în mai multe localități din Alba. Zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de ceață, ghețuș și chiciură pentru mai multe localități din Alba, miercuri dimineața.

Până la ora 9.00 sunt vizate localitățile:

Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș

Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț

Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț

Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea

Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos

Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut

Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat.

Se semnalează ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

