Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile

De la 1 februarie 2026 intră în vigoare noile reguli privind concediu medical. Este vorba despre aplicare ordonanței de urgență aprobate de Guvern, la finalul anului trecut. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunța la momentul inițiativei că este o măsură menită să limiteze situațiile de concedii fictive.

Noile reguli prevăd introdcerea unui mecanism de suportare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate între angajator și bugetul FNUASS, prin diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi. Cu alte cuvinte, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, costul urmând să fie suportat de angajat.

Conform Guvernului, angajatorul suportă zilele 2 - 6 ale plății indemnizației pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare. În cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plătește prima zi.

Această măsură va fi aplicată pentru o perioadă determinată, între 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027. AICI, mai multe detalii.

Până acum, primele cinci zile de concediu medical erau plătite de angajator, iar următoarele de CNAS.

Variante luate în calcul

Ministrul Alexandru Rogobete s-a întâlnit, luni, cu asociațiile de pacienți cronici. Acesta a transmis, în urma discuțiilor, că ”un punct important este și eliminarea biletului de trimitere pentru spitalizarea de zi în cazul pacienților cronici deja diagnosticați și monitorizați, inclusiv în boli grave precum scleroza multiplă. Acolo unde nu aduce valoare medicală, această etapă trebuie eliminată.

În același timp, susțin ferm realizarea unor pachete de analize în ambulatoriu, adaptate bolilor cronice, acolo unde fluxurile sunt clare, nevoia de diagnostic și monitorizare este evidentă, iar pacientul nu trebuie plimbat inutil prin internări administrative. Este un pas concret spre un sistem mai eficient și mai uman”.

Vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici, Rozalina Lăpădatu, a precizat pentru hotnews.ro că ministerul analizează o variantă propusă de asociație.

Este vorba despre posibilitatea ca, în cazul afecțiunilor cronice cu internări periodice, prima zi de concediu medical să fie plătită.

Aceasta spune că ar putea fi un cod distinct (de internare) de boală pentru bolile cronice, ”care să fie exceptat, astfel încât cei care necesită internări periodice pentru afecțiunea cronică de care suferă să aibă prima zi de concediu medical plătită”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News