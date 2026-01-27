Când va scădea inflația. Creșterea economică prognozată pentru 2026. Anunțul ministrului Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut precizări despre creșterea economic prognozată pentru România și când se așteaptă scăderea inflației.

“Din datele pe care le avem, creșterea economică este evaluată precaut la 1%, având aproape 20 de miliarde de euro fonduri europene diverse, 10 miliarde PNRR, 5 miliarde coeziune, 5 miliarde subvenții pentru agricultură.

Este o sumă foarte importantă. Eu cred că acești bani se vor vedea și în creșterea economică, pe măsură ce înaintăm în an”, a precizat ministrul Finanțelor la Antena 3, potrivit Agerpres.

În ceea ce privește evoluția inflației, Nazare a menționat că începând cu lunile iulie-august o să vedem o scădere. În decembrie, ar urma să se ajungă “ înspre 4”.

“Cred că în trimestrul al treilea, începând cu iulie-august, o să începem să vedem scăderea inflației și ea se va duce spre intervalul de referință undeva în decembrie, adică înspre 4%. Deci, începând cu luna iunie-iulie, vom vedea aceste efecte”, a precizat ministrul.

Aderarea la OCDE, măsuri pentru firme

În opinia sa, aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) va aduce o scădere a dobânzilor și un plus de investiții.

“Aderarea la OCDE, dacă se va întâmpla în acest an, și eu am o mare încredere că se poate întâmpla în acest an, va aduce și ea o scădere a dobânzilor și un plus de investiții. Toate aceste proiecte care vor fi bugetate - presiunea va fi foarte mare, pentru că va trebui să absorbim toți acești bani în acest an - se vor vedea în economie.

Toate măsurile complementare pe care le avem în vedere, inclusiv acest plan de relansare economică la care lucrăm de ceva timp o echipă formată din toate partidele și este meritul tuturor tehnicienilor și al tuturor partidelor pentru faptul că acest program încet-încet să pune pe roate... Este un program important, cu diversificare foarte mare în privința schemelor de ajutor de stat utilizate atât pentru antreprenorii mici, cât și pentru antreprenorii mari, atât pentru proiecte mici, cât și pentru proiectele strategice pe care vrem să le atragă România”, a mai spus Nazare.

Ministrul a menționat și modificările fiscale importante care vor fi făcute și care vor ajuta antreprenorii, inclusiv reluarea bonificațiilor de 3% atât pentru companii, cât și pentru PFA-uri.

“Deci toate aceste măsuri sunt în discuție, le vom discuta inclusiv la Comisie, dar toate împreună vor ajuta foarte mult”, a mai spus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

