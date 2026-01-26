Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat

Cercetătorii de la Universitatea British Columbia au făcut o descoperire uriașă în lupta împotriva cancerului. Au reușit să producă coordonatori cheie ai sistemului imunitar uman - celule T auxiliare, din celule stem, în condiții controlate de laborator.

Cercetarea, publicată pe 7 ianuarie în revista Cell Stem Cell, elimină o barieră majoră care a încetinit dezvoltarea, accesibilitatea și producția la scară largă a terapiilor celulare. Rezolvând această problemă, studiul ar putea contribui la realizarea unor tratamente gata preparate, mai accesibile și mai eficiente pentru afecțiuni precum cancerul, bolile infecțioase, tulburările autoimune și altele.

De ce erau terapiile atât de scumpe

„Terapiile celulare produse prin biotehnologie transformă medicina modernă”, a declarat Peter Zandstra, profesor și șef al Departamentului de Inginerie Biomedicală la UBC. „Acest studiu abordează una dintre cele mai mari provocări în ceea ce privește accesibilizarea acestor tratamente care salvează vieți pentru un număr mai mare de persoane, demonstrând pentru prima dată o metodă fiabilă și scalabilă de a cultiva mai multe tipuri de celule imunitare”, a mai susținut acesta.

Până acum, preparatele de celule T erau fabricate din celulele imune ale fiecărui pacient. Procesul necesita fabricație personalizată care dura câteva săptămâni pentru fiecare pacient.

Costurile erau prohibitive. Mulți pacienți nu aveau acces la aceste tratamente care salvează vieți.

Ce sunt celulele CAR-T

Terapia cu celule CAR-T a dat o nouă speranță multor pacienți incurabili. Celulele T umane sunt reprogramate să recunoască și să distrugă celulele anormale. În esență, ele devin medicamente vii care atacă cancerul.

„Obiectivul pe termen lung este de a produce produse de terapie celulară prefabricate. Pot fi fabricate în loturi mari și derivate din celule stem”, a explicat profesorul de bioinginerie chirurgicală de la UBC, Megan Levings.

„Acest lucru ar face ca aceste tratamente să fie mult mai rentabile și disponibile imediat când un pacient are nevoie de ele”, a mai precizat acesta.

Două tipuri esențiale de celule T

Terapiile celulare anti-tumorale necesită cooperarea a două tipuri de celule T:

Celulele T ucigașe atacă direct celulele canceroase.

atacă direct celulele canceroase. Celulele T auxiliare acționează ca dirijor al răspunsului imunitar. Recunosc pericolul, activează alte celule imune și mențin răspunsul imunitar.

S-au înregistrat progrese în producerea celulelor T ucigașe din celule stem. Dar oamenii de știință nu au găsit până acum o metodă fiabilă pentru producerea celulelor T auxiliare, scrie Mediafax.

„Celulele T auxiliare sunt esențiale pentru un răspuns imunitar puternic și susținut. (...) Pentru eficacitatea maximă, produsele trebuie să conțină ambele tipuri de celule”, a subliniat Levings.

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului

Cercetătorii de la UBC au depășit această provocare. Au modificat semnalele biologice din timpul procesului de dezvoltare celulară. Celulele stem hematopoietice produc acum atât celule T ucigașe, cât și celule T auxiliare.

Echipa a descoperit că semnalul mediat de proteina Notch este sensibil la sincronizare. Notch este necesar pentru maturizarea timpurie a celulelor imune. Dar dacă rămâne activ prea mult timp, împiedică diferențierea celulelor T auxiliare.

„Prin reglarea fină a momentului și intensității acestui semnal, am reușit să transformăm celulele stem în celule T ucigașe sau auxiliare, în funcție de necesități. (...) Am făcut acest lucru în condiții controlate de laborator, care pot fi transpuse direct în procesul de fabricație real”, a precizat cercetătorul asociat în cadrul laboratorului Zandstra, Ross Jones.

Celulele funcționează ca cele reale

Cercetătorii au confirmat că celulele T cultivate în laborator nu doar seamănă cu celulele imune reale. Se și comportă ca acestea.

Ele poartă markerii de suprafață ai celulelor T mature și sănătoase. Au o gamă largă de receptori imunitari. Se pot specializa în subtipuri care joacă roluri diferite în răspunsul imunitar.

„Aceste celule arată și funcționează ca celulele T helper umane. Acest lucru este crucial pentru potențialul lor terapeutic viitor”, a precizat Kevin Salim, doctorand în laboratorul Levings

Implicații pentru viitor

Abilitatea de a genera ambele tipuri de celule T și de a regla raportul dintre ele va crește semnificativ eficacitatea imunoterapiei.

„Acesta este un pas uriaș către realizarea unor tratamente cu celule imune care pot fi produse în masă și la prețuri accesibile”, a concluzionat Zandstra.

Tehnologia va constitui baza tuturor cercetărilor viitoare. Va permite investigarea rolului celulelor T auxiliare în distrugerea celulelor canceroase. Va permite și producerea de celule T reglatoare pentru uz terapeutic.

Terapiile celulare care salvează vieți ar putea deveni în curând accesibile pentru milioane de pacienți.

sursa: Mediafax

