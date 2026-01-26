Ce cumpără statul român prin programul SAFE. Lista achizițiilor în valoare de 9,5 miliarde euro, prezentată de ministrul Apărării

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a prezentat luni, la Guvern, o listă cu 21 de proiecte de înzestrare cu armament prin proiectul SAFE, ce însumează 9,53 miliarde de euro.

Potrivit Guvernului, România a obținut a doua cea mai mare alocare din cadrul Programului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), de peste 16,6 miliarde euro, după Polonia.

Această finanțare prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro.

Alți 4,2 miliarde euro sunt pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret).

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională au alocate, prin credite, 2,8 miliarde euro.

Pentru a beneficia de această finanțare acordată de Comisia Europeană prin Instrumentul SAFE, România a elaborat Planul național de investiții în industria europeană de apărare. Acesta a fost aprobat în reuniunea GLI SAFE în 21 noiembrie 2025.

Declarațiile ministrului Apărării

„Prin acest mecanism, de fapt, va exista o cooperare prin care companii cu licențe, cu tehnologii de ultimă generație, vor fi aduse în aceeași curte cu fabrici din industria națională de apărare”, a explicat vicepremierul Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale.

Acesta spune că ”sunt 21 de proiecte care au legătură cu Ministerul Apărării Naționale, care totalizează 9,53 miliarde de euro. Dintre cele 21 de proiecte, 10 sunt cu achiziții în comun cu alte state, 11 sunt cu achiziții individuale ale statului român”.

“Trebuie să menționez un lucru care se aruncă în spațiu public, că sunt bani de împrumut și că nu e niciun beneficiu. Că nu e niciun beneficiu este un neadevăr, pentru că nu este ca și cum a existat o opțiune ca România să nu achiziționeze.

Ministerul Apărării are un plan multianual de înzestrare, în care sunt enumere produsele pe care Ministerul le va cumpăra în următorii 5 ani, plan aprobat CSAT - Parlamentul României.

Varianta existentă era să achiziționăm cu niște bani la un cost foarte mare sau să folosim acest mecanism, care practic presupune extragerea din planul lung de înzestrare pe mai mulți ani și mutarea lui pentru a fi finanțat prin acest mecanism european”, a spus Radu Miruță.

“Un alt treilea avantaj este dezmorțirea industriei naționale de apărare. Am spus de multe ori, cu adevărat, în parte din halele de producție crește vegetație. Și așteptarea este ca în acele hale în care în fiecare an măsurăm evoluția în funcție de cât de înalt a crescut copacul, noi vrem să producem tehnologie de ultimă generație”, a susținut demnitarul.

Lista cu cele 21 de proiecte de înzestrare prin programul SAFE

“Doar câteva exemple de achiziții în comun: este deja semnat contractul în comun cu Franța pentru rachete Mistral - 652 de milioane de euro, este o achiziție împreună cu alte șase state; 12 elicoptere H225, modelul mai nou, care vor fi luate din Franța; 12 radare - achiziții în comun cu Franța; 3 sisteme de apărare antiaeriană care vor completa sistemul Patriot - achiziție în comun cu Germania; două sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană - achiziție în comun cu Germania”, a mai spus oficialul roman, citat de Agerpres.

Transportoare blindate de personal 8x8/Piranha 5 - 139 produse, valoare: 761 milioane euro;

Platforme multifuncționale de transport și logistică pe roți - minim 1.370 vehicule, valoare: 471 milioane euro;

Post integrat de comandă pentru apărare aeriană și antirachetă - 2 sisteme, valoare: 160 milioane euro;

Vedetă de intervenție pentru scafandri - 2 nave; valoare: 57 milioane euro;

Navă de patrulare maritimă (OPV) - 2; valoare: 700 milioane euro;

Elicoptere multi-misiune H225M - minim 12; valoare: 852 milioane euro;

Sisteme de rachete navale Naval Strike Missile (NSM) - 7 sisteme; valoare: 207 milioane euro;

Armele și muniția individuală de infanterie la standard NATO - aproximativ 240.000 de armament individual, valoare: 439 milioane euro;

Mașină de luptă pentru infanterie pe șenile - MLI - 198 vehicule, valoare: 2,98 miliarde de euro;

Sistem integrat de simulare reală de antrenament - 1 sistem, valoare: 94 milioane euro;

Platformă software pentru sistemele C4ISR - 70 instanțe, valoare: 19 milioane euro;

Sistem portabil de apărare aeriană - MANPAD - 231 sisteme cu 934 rachete, valoare: 625 milioane euro;

7 Sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă cu capabilități C-UAS și C-RAM (SKYNEX), dislocabil - 7 sisteme, valoare: 476 milioane euro;

2 Sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă (V-SHORAD) cu capabilități C-UAS și C-RAM Skyranger 35mm, mobil - 2 sisteme, valoare: 330 milioane euro;

12 Sisteme de descoperire radar cu bătaie medie - 12 sisteme, valoare: 258 milioane euro;

3 Sisteme de rachete sol-aer cu rază medie (SBAMD(L)-MR/SBAMD(L)-M-MR) - 3 sisteme, valoare: 450 milioane euro;

Sisteme de lovire cu muniție loittering - 70 sisteme, valoare: 147 milioane euro;

2 Sisteme Navale de Apărare Antiaeriană cu Rază Foarte Scurtă cu Capabilități C-UAS și C-RAM (Millennium) - 2 sisteme, valoare: 36 milioane euro;

Sistemul de drone pentru supraveghere și culegere de informații din clasa 1, mini-UAS - 56 sisteme/22 deja contractate, valoare: 45,7 milioane euro;

Muniție de 35 mm prin NSPA (CRAM - Oerlikon + Skyranger) - 87.000 lovituri, valoare: 23,1 milioane euro;

Muniție de 35 mm (CRAM - Oerlikon + Skyranger, inclusiv muniție cu explozie programabilă de tip AHEAD) - 400.000 lovituri, valoare: 393 milioane euro.

