”Aurul Apusenilor”, firmă de exercițiu a elevilor de la Colegiul Economic Alba Iulia, locul I la Târgul Internațional din Praga

Un reprezentant al Poliţiei Rutiere a fost alături de preșcolarii celor 11 grupe ale Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 12 din Alba Iulia, prin intermediul platformei Meet.

În cadrul acestei întâlniri online, agentul principal Dan Groza le-a citit copiilor povestea educativă „Greșeala cumințicăi”, pe marginea căreia au avut loc apoi mici discuții legate de necesitatea cunoașterii și respectării regulilor de circulație pentru pietoni, consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie, cunoașterea semnificaţiei unor indicatoare de circulaţie pentru pietoni, dar și aspecte din activitatea agentului de circulaţie.

Polițistul a stat la dispoziția celor mici și le-a oferit acestora sfaturi referitoare la comportamentul pe care trebuie să-l adopte atunci când sunt participanţi la traficul rutier în calitate de pietoni sau biciclişti, pentru a nu deveni victime ale accidentelor rutiere.

Copiii au adresat întrebări, dovedind că au cunoştinţe cu privire la regulile de circulaţie rutieră şi au încredere în poliţişti, iar la finalul întâlnirii au cântat „La mulți ani” cu ocazia Zilei Poliției Române.

”În cadrul proiectului de parteneriat educațional „EDUCAȚIE RUTIERĂ- EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ”, încheiat între G.P.P. Step by Step nr 12 și IPJ Alba- Biroul Rutier Alba Iulia, sub genericul „Viața are prioritate!”, preșcolarii celor 11 grupe din grădinița noastră au desfășurat o serie de activități cu caracter educativ-preventiv având această tematică” a transmis Ioana Delia Decean, reprezentantă a grădiniței.

Managerul grădiniței, Veronica Suciu, a transmis că pentru a marca această zi, preșcolarii grădiniței au realizat și o expoziție cu desene și semne de circulație, cu tema „Strada nu e loc de joacă!”, având ca scop promovarea și dezvoltarea unor comportamente responsabile în rândul preșcolarilor.