21 august: Ziua Medicinei Militare. 161 de ani de profesionalism și sacrificiu în slujba sănătății celor care ne apără țara

21 august: România marchează Ziua Medicinei Militare, o sărbătoare cu semnificație istorică profundă.

La 21 august 1862, prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a înființat Corpul Ofițerilor Sanitari ai Armatei și Direcția Generală a Serviciului Sanitar Român.

A consacrat astfel medicina militară ca o structură specializată pentru asigurarea sănătății efectivelor armatei, în perioade de pace și în cele de război.

Personalul sanitar militar a jucat un rol vital în momentele cruciale ale istoriei naționale: în Războiul de Independență (1877–1878), în Războiul de Reîntregire (1916–1918) și în Al Doilea Război Mondial, adesea operând în condiții extreme în spitale de campanie și pe front.

În prezent, medicina militară contribuie în continuare la menținerea sănătății militarilor și a familiilor acestora și participă activ în misiunile de pace internaționale prin unități medicale mobile.

Ziua Medicinei Militare este mai mult decât o bifă comemorativă în calendar, este recunoașterea continuității unui serviciu vital pentru națiune, emblematic pentru solidaritate, sacrificiu și responsabilitate civică.

Foto: Imagine realiată cu ajutorul AI, rol ilustrativ

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News