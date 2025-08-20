Eveniment
Suspectul unei tâlhării comise la Sibiu, prins în tren de polițiștii de la Transporturi Feroviare, din Alba
Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi (SJPT) Alba au reușit să identifice și să rețină un bărbat suspect într-o tâlhărie produsă miercuri în municipiul Sibiu.
Potrivit surselor Alba24, autorul ar fi încercat să fugă imediat după comiterea faptei și s-a urcat în trenul InterRegio 2243, spre municipiul Alba Iulia.
El a fost însă depistat și reținut de polițiștii din cadrul SJPT Alba.
Ulterior a fost preluat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale (SIC) al IPJ Sibiu, pentru continuarea cercetărilor.
