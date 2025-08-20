Connect with us

Eveniment

Suspectul unei tâlhării comise la Sibiu, prins în tren de polițiștii de la Transporturi Feroviare, din Alba

Publicat

acum 2 ore

Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi (SJPT) Alba au reușit să identifice și să rețină un bărbat suspect într-o tâlhărie produsă miercuri în municipiul Sibiu.

Potrivit surselor Alba24, autorul ar fi încercat să fugă imediat după comiterea faptei și s-a urcat în trenul InterRegio 2243, spre municipiul Alba Iulia.

El a fost însă depistat și reținut de polițiștii din cadrul SJPT Alba.

Ulterior a fost preluat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale (SIC) al IPJ Sibiu, pentru continuarea cercetărilor.

Ultimele articole pe alba24
