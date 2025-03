Autoritățile au cerut sprijinul preoților pentru a preveni incendiile de vegetație. Mesaj citit după slujbele din biserici

Autoritățile au cerut sprijinul preoților pentru a preveni incendiile de vegetație. „Am solicitat sprijinul bisericii pentru a transmite mesajul nostru”, a spus duminică Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Acesta s-a referit la un mesaj care va fi citit după slujbe cu privire la prevenirea incendiilor de vegetație.

„Intervențiile sunt integrate, și intervin forțe din mai multe instituții, și aici vorbim de pompieri, sprijiniți de poliția de frontieră, alte forțe ale MAI, de colegii de la MApN, de pompierii voluntari din cadrul autorităților locale, de personal al ocolului silvic, localnici, voluntari și bineînțeles partea medicală”, a spus Raed Arafat, potrivit Mediafax.

El a declarat că au fost aplicate și amenzi în mai multe județe din țară în valoare totală de 43.000 de lei. Însă spune că „putem să dăm amenzi acolo unde putem să identificăm cine a făcut acest lucru, dar sunt mulți neidentificați”.

„Pompierii au o dispoziție să controleze cât de mult posibil, prevenirea de la ISU-uri are rolul de a merge de a controla și de a amenda, unde este nevoie, și bineînțeles de a explica populației de ce este periculos să facă acest lucru. Aici avem nevoie de sprijinul autorităților locale, comunităților și de astăzi, la solicitarea noastră, preoții din zonele rurale după slujbă vor citi un mesaj, care am rugat să fie citat în fiecare săptămână până trecem prin această perioadă, am solicitat sprijinul bisericii pentru a transmite mesajul nostru”, a mai spus șeful DSU.

În Alba, doar sâmbătă, au fost afectate de incendii peste 80 de hectare de teren cu vegetație uscată sau păduri. Au ars două case și o anexă gospodărească la Scărișoara. Au fost implicate peste 200 de forțe de intervenție.

