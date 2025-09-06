Connect with us

Avarie la rețeaua de apă potabilă în Alba Iulia. Furnizarea apei, întreruptă pe mai multe străzi din municipiu

acum 4 secunde

Avarie la rețeaua de apă potabilă în Alba Iulia, sâmbătă dimineața. Furnizarea apei a fost întreruptă pe mai multe străzi din municipiu.

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia.

Este vizată zona cuprinsă între stația de salvare și Bulevardul Horea, și de asemenea străzile Albăstrelelor și Violetelor ca urmare.

Cauza este o avarie produsă la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Se estimează ca avaria să fie remediată în jurul orei 15.00.

”La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere”, precizează Apa CTTA.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea trebuie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului la numărul de telefon al Dispeceratului Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463, în vederea intervenției.

