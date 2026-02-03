Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției

Avertisment CNAIR: Instituția informează că sunt transmise mesaje false prin care se solicită plata urgentă a Rovinietei prin accesarea unor linkuri către site-uri frauduloase.

"Circulă în această perioadă mesaje înșelătoare care pretind că sunt trimise în numele "Rovinietei" sau al CNAIR și solicită plata urgentă a unei presupuse „taxe de drum restante”, sub amenințarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului. Aceste mesaje sunt FALSE", a transmis CNAIR într-o postare pe Facebook. .

Reprezentanții instituției au transmis că nu trimit SMS-uri care conțin linkuri de plată, nu dispun măsuri de confiscare a vehiculelor, iar linkurile incluse în aceste mesaje conduc către site-uri frauduloase, create pentru a fura date personale și informații bancare.

Așadar, aceștia recomandă să:

NU accesați linkurile primite.

NU introduceți datele cardului sau informații personale.

Ștergeți mesajul și blocați expeditorul.

Pentru informații corecte despre rovinietă și plăți, consultați exclusiv canalele oficiale CNAIR și platformele autorizate.

De asemenea, CNAIR nu transmite mesaje de pe numere de telefon obișnuite sau suspecte, precum cele întâlnite în astfel de exemple de fraudă.

Foto: CNAIR

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News