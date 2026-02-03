Connect with us

Obligații fiscale în februarie: Care sunt termenele limită și ce repere pot ajunge la scadență

Obligații fiscale în februarie: Luna este una importantă din punct de vedere fiscal pentru companii, fiind marcată de mai multe termene-limită pentru declararea și plata obligațiilor către bugetul de stat. Respectarea acestora este esențială pentru evitarea penalităților, dobânzilor și a altor sancțiuni prevăzute de legislația fiscală.

În cursul lunii februarie, firmele trebuie să își îndeplinească obligațiile privind impozitele și contribuțiile aferente veniturilor salariale plătite în luna precedentă.

Astfel, angajatorii au responsabilitatea de a declara și achita impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale (CAS), contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), precum și contribuția asiguratorie pentru muncă, aferente salariilor plătite în luna ianuarie 2026.

De asemenea, companiile înregistrate în scopuri de TVA au obligația de a depune decontul de taxă pe valoarea adăugată, precum și de a efectua plata TVA datorată, în funcție de perioada fiscală aplicabilă (lunar sau trimestrial).

Tot în luna februarie se depun și declarațiile informative privind livrările și achizițiile efectuate pe teritoriul național sau în cadrul schimburilor intracomunitare, acolo unde este cazul.

Pentru anumite categorii de contribuabili, februarie este o lună relevantă și în ceea ce privește plata impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, precum și raportarea veniturilor realizate în perioada precedentă.

Companiile trebuie să acorde o atenție sporită încadrării corecte în regimul fiscal aplicabil, întrucât modificarea statutului fiscal atrage obligații diferite de declarare și plată.

Nu în ultimul rând, firmele trebuie să respecte termenele legate de alte taxe și impozite locale, precum și eventuale obligații specifice domeniului de activitate în care operează, stabilite prin legislație specială.

Obligații fiscale în februarie

În februarie 2026, cele mai importante repere fiscale sunt:

2 februarie (luni) – opțiune impozit pe profit anual cu plăți anticipate + cerere restituire accize (art. 395) + D395 (ramburs poștal) + D406 SAF-T

6 februarie (vineri) – trecerea de la TVA trimestrial la TVA lunar după AIC de bunuri (art. 322) – mențiuni prin 010/013/015/016/020/030/040/070 sau 700

10 februarie (marți) – TVA: ieșire din evidența TVA (art. 310 alin. 7) + regimul special pentru agricultori (art. 315¹) – notificări prin 010/016/020/030/040/070 sau 700

16 februarie (luni) – „zi de accize”: pachet amplu de situații/jurnale/evidențe pentru antrepozitari/destinatari/importatori (tutun, alcool, energetice, marcaje etc.)

20 februarie (vineri) – notificări pentru TVA la încasare (intrare/ieșire)

25 februarie (miercuri) – „pachetul mare”: D100, D112, D224, D208, D300, D301, D306, D307, D311, D390

28 februarie (sâmbătă) – termene de final de lună din tabel: D394 + D398 (OSS/IOSS) (ultima zi calendaristică, chiar dacă e nelucrătoare)

Obligații fiscale cu termen relativ care pot „pica” oricând în februarie (în funcție de eveniment)

Din lista de mai jos, în februarie pot ajunge la scadență:

  • Formular 404 (CbC) – în 12 luni de la ultima zi a anului fiscal al grupului multinațional
  • Formular 405 – până cel târziu în ultima zi a anului fiscal al grupului (dar nu mai târziu de termenul D101)
  • Formular 209 – în 10 zile de la transfer (imobiliare, procedură non-notarială/judecătorească)
  • Formular 213 – în 10 zile de la transfer (pachet control + terenuri agricole extravilan)
  • Chestionare rezidență fiscală (sosire/plecare) – în 30 de zile de la împlinirea celor 183 de zile / cu 30 de zile înainte de plecare
    010/020/030/040/070 sau 700 – 30 zile de la înființare/începere/prim venit etc. sau 15 zile de la modificări (unde se cere)
  • Formular 222 – în 30 de zile de la eveniment (începere/încetare activitate – salarii din străinătate)
  • Înregistrare în scopuri de TVA la depășirea plafonului – „cel târziu la data depășirii plafonului”
1 Comentariu

  1. Petru

    marți, 03.02.2026 at 10:00

    Dar guvernul ce obligații are față de contribuabil ? Când are de gând să-și onoreze obligațiile. Le trebuie numai bani. Rușine !!!

    Răspunde

