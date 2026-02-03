A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a comunicat că numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2026 este de 19.035.825.

Sunt cu 3.622 mai puțini față de data de 31 decembrie 2025, când, conform datelor, figurau înscriși 19.039.447 de alegători români.

Potrivit AEP, diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale.

În perioada 1 - 31 ianuarie 2026, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

24.399 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare

115 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitoare la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau care au fost puși sub interdicție.

Alte 64 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere, precizează sursa citată.

Câți români cu drept de vot sunt în străinătate

”Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 1 - 31 ianuarie 2026 este de 20.828, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor”, se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

AEP menționează că din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral un număr de 17.982.003 au domiciliul sau reședința în țară, iar 1.053.822 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

