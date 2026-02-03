Connect with us

Eveniment

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral

Publicat

acum 2 ore

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a comunicat că numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2026 este de 19.035.825.

Sunt cu 3.622 mai puțini față de data de 31 decembrie 2025, când, conform datelor, figurau înscriși 19.039.447 de alegători români.

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul

Potrivit AEP, diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale.

În perioada 1 - 31 ianuarie 2026, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 24.399 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
  • 115 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitoare la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau care au fost puși sub interdicție.

Alte 64 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere, precizează sursa citată.

Câți români cu drept de vot sunt în străinătate

”Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 1 - 31 ianuarie 2026 este de 20.828, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor”, se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

AEP menționează că din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral un număr de 17.982.003 au domiciliul sau reședința în țară, iar 1.053.822 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 minute

Centrul pentru Jurnalism Independent: Educația media, alternativă la blocarea accesului copiilor pe platformele de socializare
Evenimentacum 27 de minute

Incendiu izbucnit la acoperișul a două case, în zona Fărău - Alecuș. Intervin de urgență pompierii
vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 55 de minute

Vremea până în 2 martie: variații mari de temperatură în ultima lună de iarnă. Prognoza ANM pe patru săptămâni, actualizată
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 6 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Obligații fiscale în februarie: Care sunt termenele limită și ce repere pot ajunge la scadență
Economieacum 12 ore

Câți angajați există în Alba și care este salariul mediu net în județ. Date oficiale de la Direcția de Statistică
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Evenimentacum 3 ore

Senatorii care nu vor participa fizic la ședințele din Parlament vor fi sancționați
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 5 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 6 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 ore

Când începe Postul Paștelui 2026 la ortodocși și catolici. Semnificații, reguli și tradiții
Actualitateacum 22 de ore

Spectacol aniversar Lord of the Dance la Cluj-Napoca, în data de 2 aprilie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Evenimentacum 3 zile

Raed Arafat cere Parlamentului să inițieze un proiect de lege prin care să se interzică accesul minorilor la rețelele sociale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Ce înseamnă pentru un angajat faptul că prima zi de concediu medical nu se mai plătește. Măsura, în vigoare de la 1 februarie
Evenimentacum o zi

Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală. Măsuri după decizia privind neplata primei zile de concediu medical
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 minute

Centrul pentru Jurnalism Independent: Educația media, alternativă la blocarea accesului copiilor pe platformele de socializare
Actualitateacum 15 ore

”Masă sănătoasă” 2026 în Alba: câți elevi primesc alimente la școală. Programul, derulat în 33 de unități de învățământ din județ
Mai mult din Educatie