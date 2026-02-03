Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba

Când este programată vacanța de schi în funcție de județ este întrebarea zilei între părinți, mai ales că, de săptămâna viitoare, primele județe intră deja în această perioadă. Vacanța de schi este urmată de vacanța de Paște, la aceeași dată pentru toți elevii.

Ministerul Educației a lăsat la alegerea inspectoratelor școlare județene să aleagă perioadele de vacanță.

Elevii din Alba vor avea vacanța de schi în ultima săptămână din luna februarie, între 23 februarie și 1 martie, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean.

Urmează vacanța de Paște, care, potrivit structurii anului școlar 2025-2026, începe de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026.

Este așadar o vacanța ”mobilă”, decisă la nivel local, de inspectoratele școlare, drept pentru care diferă, în funcție de județ, după cum se poate vedea pe harta de mai jos.

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ

În săptămâna 9 - 15 februarie:

Bistrița-Năsăud

Cluj

Timiș.

În săptămâna 16 - 22 februarie:

Arad

Argeș

Bihor

Brașov

București

Buzău

Călărași

Caraș-Severin

Dâmbovița

Dolj

Gorj

Iași

Ialomița

Ilfov

Mehedinți

Olt

Prahova

Sălaj

Teleorman

Tulcea

Vâlcea

În săptămâna 23 februarie - 1 martie 2026:

Alba

Bacău

Botoșani

Brăila

Constanța

Covasna

Galați

Giurgiu

Harghita

Maramureș

Mureș

Neamț

Satu Mare

Sibiu

Suceava

Vaslui

Vrancea

Ce alte vacanțe mai urmează în anul școlar 2025 - 2026

Vacanța de Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;

Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

