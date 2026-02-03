Calendar Evaluare Națională 2026: probele la Română și Matematică pentru elevii de clasa a VIII-a. Modele de subiecte la examen

Calendar Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VIII-a vor susține examenul din acest an în a doua jumătate a lunii iunie. Va fi o zi liberă între cele două probe, de Română și Matematică. De asemenea, la fel ca anul trecut, aceștia vor avea dreptul să-și vadă lucrările corectate, înainte de a depune contestații.

Cursurile pentru elevii de clasa a VIII-a se termină în 12 iunie, în anul școlar 2025-2026. În ultimele trei zile înainte de finalizarea cursurilor, aceștia vor fi înscriși la examen, de către secretariatele școlilor.

Probele scrise se vor desfășura în perioada 22-26 iunie. Primele rezultate vor fi comunicate în 1 iulie până la ora 12.00. Rezultatele după contestații vor fi disponibile în 8 iulie.

În 9 iulie va fi afișată ierarhia mediilor la Evaluare Națională 2026 pe județe și la nivel național. În perioada 13-20 iulie se fac înscrierile la liceu. În 22 iulie va fi repartizarea computerizată pentru admitere liceu 2026.

Calendar Evaluare Națională 2026

10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

În 16-18 martie 2026, va fi sesiunea de simulare a examenului.

Evaluare Națională 2026. Reguli la examen

Repartizarea candidaţilor pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul centrului de examen.

Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională:

să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi alte asemenea obiecte; le vor lăsa în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită în acest scop

să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor

să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, dispozitive tip IoT, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul

să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Evaluare Națională 2026. Tentativa de fraudă

Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă. Candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.

Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale.

Candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile menţiunea că ştiu consecințele nerespectării regulilor.

Evaluare Națională 2026. Acces în sala de examen

Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise. Pe uşa fiecărei săli se afișează lista nominală cu elevii repartizaţi în sala respectivă.

Elevii sunt aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase.

Fiecare elev primeşte broșura tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează lizibil celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit. Colţul colii tipizate este lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenţii din săli au verificat completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.

Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 9.00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine examenul.

Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de doi asistenţi, cadre didactice de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba.

Sălile sunt monitorizate audio-video.

Evaluare Națională 2026. Organizarea probelor scrise

Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor (2 ore) pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.

La părăsirea sălii de examen, candidaţii nu primesc subiectele.

În situaţii obiective, neimputabile candidaţilor, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării şi a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră.

Evaluare Națională 2026. Monitorizare examen

Comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen şi comisiile judeţene de organizare a evaluării naţionale verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise.

În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile din unitatea de învăţământ respectivă.

Dacă se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către candidaţi, comisia din unitatea de învăţământ - centru de examen ia măsurile care se impun. Aceste pot ajunge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Evaluare Națională 2026. Corectarea lucrărilor

În anul şcolar 2025 - 2026, activităţile din cadrul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a se realizează utilizând platforma dedicată evaluării digitalizate.

În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, este calculată nota finală ca medie aritmetică având două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi reevaluată de alţi doi profesori evaluatori.

După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note. După eliminarea celor două note/valori extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală şi este înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

Evaluare Națională 2026. Vizualizare lucrări și contestații

Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil, după afişarea rezultatelor iniţiale. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia.

În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea este reevaluată de alţi doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestaţii este nota finală obţinută de candidat.

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Evaluare Națională 2026. Comunicare rezultate

Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul de evaluare naţională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.

Comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen afişează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaţilor care au depus contestaţii, notele obţinute în urma rezolvării contestaţiilor, la loc vizibil, la avizier şi pe website-ul unităţii de învăţământ.

Comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestaţii ale candidaţilor anonimizaţi şi o afişează, conform calendarului, cu semnătura preşedintelui şi a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unităţii de învăţământ şi pe website-ul acesteia.

Rezultatele examenului de evaluare naţională ale candidaţilor anonimizaţi sunt afişate şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei și Cercetării şi a inspectoratelor şcolare pentru o perioadă de 2 ani.

