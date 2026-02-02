Câți angajați există în Alba și care este salariul mediu net în județ. Date oficiale de la Direcția de Statistică

Câți angajați există în Alba și care este salariul mediu net în județ: Potrivit unor date făcute publice de Direcția Regională de Statistică Alba, peste 101.800 de salariați lucrează în județ. Aceleași date arată că câștigul salarial mediu net a ajuns la 4.898 de lei în noiembrie 2025. Aceasta este cea mai recentă lună pentru care există date prelucrate.

Efectivul de salariați înregistrat în județul Alba la sfârșitul lunii noiembrie 2025 a fost de 101.855 persoane, reprezentând 1,8% din totalul salariaților la nivel național (5.776.980 de persoane).

Comparativ cu luna anterioară, numărul angajaților a scăzut cu 81 de persoane, însă față de luna corespunzătoare din anul 2024 s-a înregistrat o creștere de 504 persoane, respectiv +0,5%.

În luna noiembrie 2025, câștigul salarial mediu brut în județul Alba a fost de 8.130 de lei, cu 339 de lei mai mare decât în luna octombrie 2025 (+4,4%) și cu 111 lei (+1,4%) peste nivelul înregistrat în noiembrie 2024.

Câștigul salarial mediu net a ajuns la 4.898 de lei, în creștere cu 199 de lei (+4,2%) față de luna anterioară, dar în scădere cu 84 de lei (-1,7%) comparativ cu noiembrie 2024.

La nivelul județului, salarii nete peste media județeană au fost obținute de angajații din industrie și construcții, cu un câștig mediu net de 5.216 lei, precum și de cei din agricultură și silvicultură, unde media a fost de 4.682 de lei.

În schimb, salariații din sectorul serviciilor au realizat un câștig salarial mediu net de 4.599 de lei, cu 299 de lei mai mic decât media pe total economie la nivel județean.

Cu un câștig salarial mediu net de 4.898 de lei în luna noiembrie 2025, județul Alba se situează pe locul 15 la nivel național, în ierarhia județelor ordonate descrescător, și pe locul 4 în Regiunea Centru.

Comparativ cu media națională, câștigurile salariale din județul Alba rămân mai reduse.

Astfel, în luna octombrie 2025, câștigul salarial mediu brut a fost mai mic cu 1.241 de lei față de media pe țară, iar câștigul salarial mediu net a fost inferior cu 717 lei.

Indicele câștigului salarial real în luna noiembrie 2025 a fost de 103,80% față de luna anterioară, în timp ce raportat la luna corespunzătoare din anul precedent a fost de 89,57%.

Diferența dintre salariul brut și salariul net

Diferența dintre salariul brut și salariul net ține de modul în care statul taxează veniturile din muncă.

Salariul brut este suma totală stabilită prin contractul individual de muncă și reprezintă costul salarial de bază al angajatorului pentru munca prestată de salariat.

Din acest salariu se calculează toate contribuțiile sociale și impozitele datorate statului.

Salariul net, în schimb, este suma care rămâne efectiv salariatului după ce din salariul brut sunt reținute contribuțiile obligatorii și impozitul pe venit.

Cu alte cuvinte, salariul net este venitul disponibil al angajatului, adică banii pe care îi primește „în mână” sau în contul bancar.

În România, diferența dintre cele două apare deoarece, din salariul brut, se rețin contribuția de asigurări sociale (CAS), contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) și impozitul pe venit.

Aceste sume nu sunt pierdute, ci finanțează sistemul public de pensii, sistemul de sănătate și bugetul de stat. După aplicarea acestor rețineri, rezultă salariul net, care este mai mic decât salariul brut.

Astfel, salariul brut reflectă valoarea totală a muncii tale din punct de vedere contractual și fiscal, în timp ce salariul net reflectă venitul real de care dispui lunar.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News