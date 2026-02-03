Ce înseamnă pentru un angajat faptul că prima zi de concediu medical nu se mai plătește. Măsura, în vigoare de la 1 februarie

Ce înseamnă pentru un angajat că prima zi de concediu medical nu se mai plătește: sunt mai multe aspecte de discutat pe acest subiect. Dincolo de faptul că angajatul pierde o zi de plată, anumite categorii de pacienți au de suferit într-un mod la care Guvernul nu pare a se fi gândit.

Reamintim că de la 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu mai este plătită: indemnizația se va calcula „prin diminuarea cu o zi” pentru certificatele eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, potrivit modificării introduse de OUG nr. 91/2025, la articolul II.

Efectul imediat pentru angajat este simplu: acesta pierde o zi de plată la fiecare episod de boală pentru care intră în concediu medical.

Practic, statul nu mai decontează (și nici angajatorul nu mai plătește) prima zi din concediul medical pentru nici un fel de diagnostic care intră în regimul standard al concediilor medicale.

Schimbarea s-a realizat printr-o ordonanță de urgență, transmite Termene.ro, care analizează și impactul asupra firmelor generat de această măsură.

Textul OUG nr. 91/2025 stabilește explicit că, în intervalul menționat, indemnizațiile pentru concedii medicale (cele acordate în baza OUG nr. 158/2005) se plătesc cu o zi mai puțin față de durata înscrisă pe certificat.

Până la această modificare, concediul medical era plătit din prima zi. Diferența majoră este că nu exista „ziua 0” neplătită: dacă aveai 5 zile de concediu medical, erau 5 zile indemnizate, mai transmit jurnaliștii de la Termene.ro.

Modificarea nu obligă firma să plătească mai mult decât înainte (de exemplu prima zi din contribuții), dar anulează plata indemnizației pentru prima zi.

Ce înseamnă pentru un angajat faptul că prima zi de concediu medical nu se mai plătește

Acest lucru înseamnă o pierdere de venit pentru angajat, nu o povară suplimentară directă pentru angajator în privința indemnizației.

Intrarea în vigoare a măsurii care prevede neplata primei zile de concediu medical are un impact direct asupra pacienților cronici care depind de tratamente periodice. Mulți asemenea pacienți au nevoie de internare de o zi, pentru proceduri medicale.

De asemenea, măsura afectează pacienții oncologici, persoanele care au nevoie de dializă, bolnavii cu afecțiuni autoimune sau boli rare și toate categoriile care necesită internări periodice.

Angajatorul rămâne responsabil de plata indemnizațiilor doar pentru zilele prevăzute legal, dar statul nu decontează prima zi în cadrul schemei de concedii medicale în perioada aplicabilă.

