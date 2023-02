BACALAUREAT 2023: Ce examene echivalează probele de competențe la limba străină. LISTA și detalii pentru liceeni

Bacalaureat 2023: La examenul din acest an, elevii pot cere echivalarea probelor de competențe limbi străine dacă au promovate examene cu recunoaștere europeană și internațională.

Lista acestor examene a fost modificată recent de minister (OME 3262/2023) și a fost publicată joi în Monitorul Oficial.

Este vorba despre probele de competențe lingvistice la engleză (Cambridge, TOEFL, Oxford, ECL și altele), franceză, germană, italiană, spaniolă, potrugheză, rusă, japoneză.

Certificatele nu sunt obligatorii, dar reprezintă una dintre variantele pentru echivalarea probei C de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională la Bacalaureat.

Pentru a obține aceste certificate, este nevoie de sesiuni de pregătire și sunt percepute taxe.

Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine – Bacalaureat 2023

Limba engleză

Examen/ abreviere/ nivel sau notare / punctaj recunoaștere / instituția sau organizația ce eliberează certificatul

Examene Cambridge (instituția ce eliberează certificatul: University of Cambridge — Cambridge English Language Assessment/ former University of Cambridge — English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) — www.cambridgeenglish.org):

Preliminary English Test/ PET FOR SCHOOLS ( PET /Preliminary/Preliminary for Schools) nivel B1 – promovat/Cambridge English scale: 140—170

/Preliminary/Preliminary for Schools) nivel B1 – promovat/Cambridge English scale: 140—170 First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLS ( FCE / First/ First) nivel B2 – promovat/Cambridge English scale: 160—190

/ First/ First) nivel B2 – promovat/Cambridge English scale: 160—190 Certificate Advanced English ( CAE / Advanced) nivel C1 / promovat/Cambridge English scale: 180—210

/ Advanced) nivel C1 / promovat/Cambridge English scale: 180—210 Certificate of Proficiency in English ( CPE /Proficiency) nivel C2 – promovat/Cambridge English scale: 200—230

/Proficiency) nivel C2 – promovat/Cambridge English scale: 200—230 Business English Certificate ( BEC ) – Preliminary/ Vantage, Higher – niveluri B1, B2, C1 – promovat

) – Preliminary/ Vantage, Higher – niveluri B1, B2, C1 – promovat International English Language Testing System ( IELTS ) nivel B1 – punctaj 4-5 puncte; nivel B2 – punctaj 5,5 – 6,5 puncte, nivel C1 7-8 puncte, nivel C2 8,5-9 puncte

) nivel B1 – punctaj 4-5 puncte; nivel B2 – punctaj 5,5 – 6,5 puncte, nivel C1 7-8 puncte, nivel C2 8,5-9 puncte Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) /(Key) – nivel B1 140—150 puncte (University of Cambridge — Cambridge English Language Assessment/former)

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) / (Preliminary) – nivel B1, 140-159 puncte

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Preliminary) nivel B2, 160-170 puncte

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) nivel B1, 140-159 puncte

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) nivel B2, 160-179 puncte

Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (First) nivel C1, 180-190 puncte

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International nivel NA B2, 160-179 puncte

Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced) nivel C1, 180-199 puncte

Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Advanced) nivel C2, 200-210 puncte

Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International nivel C1, 180-199 puncte

Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Proficiency) nivel C2, 200-230 puncte

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) / (Business Preliminary) nivel B1, 140-159 puncte

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business Preliminary) nivel B2, 160-170 puncte

Cambridge English Level Certificate in ESOL International (Entry 3) / (Business) nivel B1, 140-159 puncte

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business Vantage) nivel B2, 160-179 puncte

Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Business Vantage) nivel C1, 180-190 puncte

Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Business Higher) nivel C1 180-199 puncte

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business) nivel B2, 160-179 puncte

Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Business Higher) nivel C2, 200-210 puncte

Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) nivel B2 (Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/ CITE Romania)

Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) nivel C2 (Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/ CITE Romania)

Examene TOEFL și TOEIC (Instituția ce eliberează certificatul: Educational Testing Service / ETS — www.ets.org)

Test of English as a Foreign Language – Internet-based Tests ( TOEFL / iBT) – Reading: 0-30; Listening: 0-30, Speaking: 0-30, Writing: 0-30. Total 0-120; nivel B1 57-86 puncte, nivel B2 87-109 puncte, nivel C1 110-120 puncte

/ iBT) – Reading: 0-30; Listening: 0-30, Speaking: 0-30, Writing: 0-30. Total 0-120; nivel B1 57-86 puncte, nivel B2 87-109 puncte, nivel C1 110-120 puncte Test of English for International Communication (TOEIC) – Listening: 5-495, Reading: 5-495, Speaking: 0-200, Writing: 0-200 / Listening: minimum 275 puncte — B1, minimum 400 puncte — B2, minimum 490 puncte — C1; Reading: minimum 275 puncte — B1, minimum 385 puncte — B2, minimum 455 puncte — C1; Speaking: minimum 120 puncte — B1, minimum 160 puncte — B2, minimum 200 puncte — C1; Writing: minimum 120 puncte — B1, minimum 150 puncte — B2, minimum 200 puncte — C1

Examen TRINITY Integrated Skills in English (TRINITY ISE/ Instituția ce eliberează certificatul: TRINITY College London)

ISE I — B1, ISE II — B2, ISE III — C1, ISE IV — C2

Examenele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/ Centrul de Limbi Străine al Universității București)

Independent User — B1

Independent User — B2

Proficient User — C1

Alte examene:

OXFORD Test of English ( Oxford – Niculescu Education SRL) – nivel B1 (81-110 puncte), nivel B2 (111-140 puncte) – www.niculescu.ro

– Niculescu Education SRL) – nivel B1 (81-110 puncte), nivel B2 (111-140 puncte) – www.niculescu.ro Test lingvistic FEDE ( FEDE ) – nivel B1 (minimum – 100 puncte/ maximum – 200 puncte), B2 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte), C1 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte) / FEDE, www.fede.education

) – nivel B1 (minimum – 100 puncte/ maximum – 200 puncte), B2 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte), C1 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte) / FEDE, www.fede.education Basic Communication Certificate in English ( BCCE ) – nivel B1 (Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania)

) – nivel B1 (Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania) Advanced Level Certificate in English ( ALCE ) – nivel C1 (Hellenic American University, New Hampshire/ CITE Romania)

) – nivel C1 (Hellenic American University, New Hampshire/ CITE Romania) Anglia ESOL Anglia (ESOL) – nivel B1-C2 (Anglia Examination Syndicate Limited/ PLR Atestat Lingvistic S.R.L. Romania)

Anglia (ESOL) – nivel B1-C2 (Anglia Examination Syndicate Limited/ PLR Atestat Lingvistic S.R.L. Romania) LanguageCert in International English for Speakers of Other Languages (IESOL) – nivel B1-C2 (PeopleCert Qualifications Ltd. – www.languagecert.org)

LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) – nivel B1 /40-51 puncte (Learning Resources Network – www.lrnglobal.org)

Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) – nivel B1 /40-51 puncte (Learning Resources Network – www.lrnglobal.org) LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International – nivel B2 /40-51 puncte (Learning Resources Network – www.lrnglobal.org)

LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International – nivel C1 / 50-64 puncte (Learning Resources Network – www.lrnglobal.org)

LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International – nivel C2 /50-64 puncte (Learning Resources Network – www.lrnglobal.org)

LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) / IELCA – nivel B1 /80-119 puncte (Learning Resources Network – www.lrnglobal.org)

LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International (IELCA) – nivel B2 /120-159 puncte (Learning Resources Network – www.lrnglobal.org)

LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International (IELCA) – nivel C1 /160-199 puncte (Learning Resources Network – www.lrnglobal.org)

LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International (IELCA) – nivel C2 /200 puncte (Learning Resources Network – www.lrnglobal.org)

ESOL International All Modes (Entry 3) – nivel B1 / promovat minimum 55% (English Speaking Board – www.esbuk.org)

ESOL International All Modes Level 1 B2 (GCSE) – nivel B2 / promovat minimum 55% (English Speaking Board – www.esbuk.org)

ESOL International All Modes Level 2 C1 (GCSE) – nivel C1 / promovat minimum 55% (English Speaking Board – www.esbuk.org)

ESOL International All Modes Level 3 C2 (GCE A level) – nivel C2 / promovat minimum 55% (English Speaking Board – www.esbuk.org)

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications – English Language Skills Assessment (LCCI / ELSA) niveluri B1, B2, C1 (au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte) / Educational Development International (EDI) -www.lcciromania.ro

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications Junior English Test / Senior English Test (LCCI / JETSET Level 4, Level 5, Level 6) – nivelurile B1, B2, C1 (au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte) / Educational Development International (EDI) -www.lcciromania.ro

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications – English for Business (LCCI/ EfB – Level 1, EfB – Level 2, EfB – Level 3) – nivelurile B1, B2, C1 (au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte) / Educational Development International (EDI) -www.lcciromania.ro

Pearson LCCI Entry 3 Certificate in ESOL International ( CEFR B1) / Pearson EDI JETSET Level 4 – nivelul B1 – Listening 0-20 puncte (minimum 10 puncte B1); Reading 0-40 puncte (minimum 20 puncte B1); Speaking 0-20 puncte (minimum 10 puncte B1); Writing 0-40 puncte (minimum 20 puncte B1), maximum 120 puncte (minimum 60 puncte B1) – Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited, www.lcci.org.uk

B1) / Pearson EDI JETSET Level 4 – nivelul B1 – Listening 0-20 puncte (minimum 10 puncte B1); Reading 0-40 puncte (minimum 20 puncte B1); Speaking 0-20 puncte (minimum 10 puncte B1); Writing 0-40 puncte (minimum 20 puncte B1), maximum 120 puncte (minimum 60 puncte B1) – Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited, www.lcci.org.uk Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) / Pearson EDI JETSET Level 5 – nivel B2 – Listening 0-30 puncte (minimum 15 puncte B2); Reading 0-60 puncte (minimum 30 puncte B2); Speaking 0-40 puncte (minimum 20 puncte Bb); Writing 0-60 puncte (minimum 30 puncte B2), maximum 190 puncte (minimum 96 puncte B2) – Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited, www.lcci.org.uk

Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) / Pearson EDI JETSET Level 6 – nivel C1 – Listening 0-30 puncte (minimum 15 puncte C1); Reading 0-60 puncte (minimum 30 puncte C1); Speaking 0-40 puncte (minimum 20 puncte C1); Writing 0-60 puncte (minimum 30 puncte C1), maximum 190 puncte (minimum 95 puncte C1) – Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited, www.lcci.org.uk

Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) / Pearson EDI JETSET Level 7 C2 – Listening 0-30 puncte (minimum 15 puncte C2); Reading 0-60 puncte (minimum 30 puncte C2); Speaking 0-40 puncte (minimum 20 puncte C2); Writing 0-60 puncte (minimum 30 puncte C2); maximum (minimum 95 puncte C2) – Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited, www.lcci.org.uk

Level 1 Pearson LCCI English for Business (Pearson LCCI IQ English for Business Level 1) – nivel B1 – Listening 0-30 puncte (minimum 15 puncte – B1); Reading and Writing 0-100 puncte ((minimum 50 puncte – B1); Speaking 0-100 puncte (minimum 50 puncte – B1); total B1 (minimum 115 puncte) / Pearson LCCI – www.lcci.org.uk

English for Business Level 1) – nivel B1 – Listening 0-30 puncte (minimum 15 puncte – B1); Reading and Writing 0-100 puncte ((minimum 50 puncte – B1); Speaking 0-100 puncte (minimum 50 puncte – B1); total B1 (minimum 115 puncte) / Pearson LCCI – www.lcci.org.uk Level 2 Pearson LCCI English for Business (Pearson LCCI IQ English for Business Level 2) – nivel B2 – Listening 0-30 puncte (minimum 18 puncte – B2); Reading and Writing 0-100 puncte ((minimum 60 puncte – B2); Speaking 0-100 puncte (minimum 60 puncte – B1); total B2 (minimum 138 puncte) / Pearson LCCI – www.lcci.org.uk

Level 3 Pearson LCCI English for Business (Pearson LCCI IQ English for Business Level 3) – nivel C1 – Listening 0-30 puncte (minimum 21 puncte – C1); Reading and Writing 0-100 puncte ((minimum 70 puncte – C1); Speaking 0-100 puncte (minimum 70 puncte – C1); total C1 (minimum 161 puncte) / Pearson LCCI – www.lcci.org.uk

Level 4 Pearson LCCI English for Business (Pearson LCCI IQ English for Business Level 4) – nivel C2 -– Listening 0-30 puncte (minimum 24 puncte – C2); Reading and Writing 0-100 puncte ((minimum 80 puncte – C2); Speaking 0-100 puncte (minimum 80 puncte – C2); total C2 (minimum 184 puncte) / Pearson LCCI – www.lcci.org.uk

Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) / Pearson Test of English (PTE) General Level 2 – nivel B1: Listening 0-25 puncte (minimum 13 puncte B1); Reading 0-25 puncte (minimum 13 puncte B1); Speaking 0-25 puncte (minimum 13 puncte B1); Writing 0-25 puncte (minimum 13 puncte B1); Total B1 (minimum 25 puncte B1)/ Edexcel – www.pearsonpte.com

Pearson Edexcel Entry Level 1 Certificate in ESOL International / Pearson Test of English ( PTE ) General Level 3 – nivel B2: Listening 0-25 puncte (minimum 15 puncte B2); Reading 0-25 puncte (minimum 15 puncte B2); Speaking 0-25 puncte (minimum 15 puncte B2); Writing 0-25 puncte (minimum 15 puncte B2); Total B2 (minimum 60 puncte B1)/ Edexcel – www.pearsonpte.com

) General Level 3 – nivel B2: Listening 0-25 puncte (minimum 15 puncte B2); Reading 0-25 puncte (minimum 15 puncte B2); Speaking 0-25 puncte (minimum 15 puncte B2); Writing 0-25 puncte (minimum 15 puncte B2); Total B2 (minimum 60 puncte B1)/ Edexcel – www.pearsonpte.com Pearson Edexcel Entry Level 2 Certificate in ESOL International / Pearson Test of English (PTE) General Level 4 – nivel C1: Listening 0-25 puncte (minimum 17 puncte C1); Reading 0-25 puncte (minimum 17 puncte C1); Speaking 0-25 puncte (minimum 17 puncte C1); Writing 0-25 puncte (minimum 17 puncte C1); Total C1 (minimum 68 puncte B1)/ Edexcel – www.pearsonpte.com

Pearson Edexcel Entry Level 3 Certificate in ESOL International / Pearson Test of English (PTE) General Level 5 – nivel C2: Listening 0-25 puncte (minimum 19 puncte C2); Reading 0-25 puncte (minimum 19 puncte C2); Speaking 0-25 puncte (minimum 19 puncte C2); Writing 0-25 puncte (minimum 19 puncte C2); Total C2 (minimum 76 puncte B1)/ Edexcel – www.pearsonpte.com

Limba franceză

Examen/ abreviere/ nivel sau notare / punctaj recunoaștere / instituția sau organizația ce eliberează certificatul

Diplôme d’études en langue française ( DELF ) – nivel B1, B2 / promovat / Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) -Ministère de l’Éducation Nationale -www.ciep.fr2

) – nivel B1, B2 / promovat / Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) -Ministère de l’Éducation Nationale -www.ciep.fr2 Diplôme approfondi de langue française ( DALF ) – nivel C1, C2 / promovat / Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) -Ministère de l’Éducation Nationale -www.ciep.fr2

) – nivel C1, C2 / promovat / Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) -Ministère de l’Éducation Nationale -www.ciep.fr2 Test de connaissance du français ( TCF A1-C2) nivel B1 / Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) -Ministère de l’Éducation Nationale -www.ciep.fr2

A1-C2) nivel B1 / Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) -Ministère de l’Éducation Nationale -www.ciep.fr2 Test d’évaluation du français ( TEF A1-C2) nivel B1 – Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) -www.fda.ccip.fr

A1-C2) nivel B1 – Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) -www.fda.ccip.fr L’examen ECL ( ECL ) nivel B1, B2, C1 / promovat / European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages -www.ecl.hu, Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba S.R.L. -www.eurocenter.ro

) nivel B1, B2, C1 / promovat / European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages -www.ecl.hu, Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba S.R.L. -www.eurocenter.ro Test lingvistic FEDE (FEDE) nivel B1 (minimum – 100 puncte/ maximum – 200 puncte), B2 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte), C1 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte) / FEDE -www.fede.education

Limba germană

Examen/ abreviere/ nivel sau notare / punctaj recunoaștere / instituția sau organizația ce eliberează certificatul

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe) / DSD 2 – nivel B2 -C1/ recunoaștere B2 / Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) – www.kmk.org, http:www.auslandsschulwesen.de

– nivel B2 -C1/ recunoaștere B2 / Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) – www.kmk.org, http:www.auslandsschulwesen.de Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe) / DSD 1 / nivel B1 / recunoaștere B1 / Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) – www.kmk.org, http:www.auslandsschulwesen.de

/ nivel B1 / recunoaștere B1 / Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) – www.kmk.org, http:www.auslandsschulwesen.de Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch ( ÖSD ) / Zertifikat Deutsch für Jungedliche – nivel B1, Zertifikat Deutsch (ZD) nivel B2, Mittelstufe Deutsch (MD) nivel B2, Oberstufe Deutsch – nivel C1, Wirtschaftssprache Deutsch (WD) – nivel C2 / Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) – www.osd.at, www.bmukk.gv.at

) / Zertifikat Deutsch für Jungedliche – nivel B1, Zertifikat Deutsch (ZD) nivel B2, Mittelstufe Deutsch (MD) nivel B2, Oberstufe Deutsch – nivel C1, Wirtschaftssprache Deutsch (WD) – nivel C2 / Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) – www.osd.at, www.bmukk.gv.at Goethe – Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jungedliche – nivel B1 / promovat / Goethe – Institut www.goethe.de/pruefungen

– Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jungedliche – nivel B1 / promovat / Goethe – Institut www.goethe.de/pruefungen Goethe – Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Erwachsene – nivel B1 / promovat / / Goethe – Institut www.goethe.de/pruefungen

Goethe – Zertifikat B2 – nivel B2 / promovat/ / Goethe – Institut www.goethe.de/pruefungen

Goethe – Zertifikat C1 – nivel C1 / promovat/ / Goethe – Institut www.goethe.de/pruefungen

Goethe – Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) – nivel C2/ promovat / / Goethe – Institut, www.goethe.de/pruefungen

Der Test Deutsch als Fremdsprache ( Test DaF ) nivel B1+ – C1 / recunoaștere B2 / Test DaF – Institut, www.testdaf.de

) nivel B1+ – C1 / recunoaștere B2 / Test DaF – Institut, www.testdaf.de ECL – Zertifikat (ECL) nivel B1, B2, C1 / promovat / European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – www.ecl.hu/ Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba S.R.L. – www.eurocenter.ro

– Zertifikat (ECL) nivel B1, B2, C1 / promovat / European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – www.ecl.hu/ Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba S.R.L. – www.eurocenter.ro Test lingvistic FEDE (FEDE) nivel B1 (minimum – 100 puncte/ maximum – 200 puncte), B2 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte), C1 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte) / FEDE -www.fede.education

Limba italiană

Examen/ abreviere/ nivel sau notare / punctaj recunoaștere / instituția sau organizația ce eliberează certificatul

Certificazione di Italiano come Lingua Straniere ( CILS ) – Livello Uno B1, Livello Due B2, Livello Tre C1, Livello Quatro C2 / promovat / Universita per Stranieri di Siena – www.unistrasi.it

) – Livello Uno B1, Livello Due B2, Livello Tre C1, Livello Quatro C2 / promovat / Universita per Stranieri di Siena – www.unistrasi.it Certificazione della lingua italiana ( CELI 2 / CELI 3 / CELI 4 / CELI 5) – nivelurile B1, B2, C1, C2 / promovat / Universita per Stranieri di Perugia – www.cvcl.it

2 / CELI 3 / CELI 4 / CELI 5) – nivelurile B1, B2, C1, C2 / promovat / Universita per Stranieri di Perugia – www.cvcl.it L’esame ECL (ECL) – nivelurile B1, B2, C1 / promovat / European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – www.ecl.hu/ Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba S.R.L. – www.eurocenter.ro

Test lingvistic FEDE (FEDE) nivel B1 (minimum – 100 puncte/ maximum – 200 puncte), B2 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte), C1 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte) / FEDE -www.fede.education

Limba spaniolă

Examen/ abreviere/ nivel sau notare / punctaj recunoaștere / instituția sau organizația ce eliberează certificatul

Diploma de Español como Lengua Extranjera ( DELE ) – Diploma de Español Nivel B1 (Inicial), Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio), Diploma de Español Nivel C1 (Intermedio), Diploma de Español Nivel C2 (Superior), Diploma de Español Nivel A2/B1 / promovat/ Ministerio de Educación — Instituto Cervantes, http: diplomas.cervantes.es

) – Diploma de Español Nivel B1 (Inicial), Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio), Diploma de Español Nivel C1 (Intermedio), Diploma de Español Nivel C2 (Superior), Diploma de Español Nivel A2/B1 / promovat/ Ministerio de Educación — Instituto Cervantes, http: diplomas.cervantes.es El examen ECL ( ECL ) – nivelurile B1, B2, C1 / promovat / European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – www.ecl.hu, Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba SRL, www.eurocenter.ro

) – nivelurile B1, B2, C1 / promovat / European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – www.ecl.hu, Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba SRL, www.eurocenter.ro Test lingvistic FEDE (FEDE) nivel B1 (minimum – 100 puncte/ maximum – 200 puncte), B2 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte), C1 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte) / FEDE -www.fede.education

Limba portugheză

Examen/ abreviere/ nivel sau notare / punctaj recunoaștere / instituția sau organizația ce eliberează certificatul

Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira ( DEPLE ) nivel B1 / promovat / Ministério da Educação — Centro de Avaliaçao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) — Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple

) nivel B1 / promovat / Ministério da Educação — Centro de Avaliaçao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) — Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple Diploma Intermédio de Portugues Lingua Estrangeira ( DIPLE ) nivel B2 / promovat

) nivel B2 / promovat Diploma Avançado de Portugues Lingua Estrangeira ( DAPLE ) nivel C1/ promovat

) nivel C1/ promovat Diploma Universitário de Portugues Lingua Estrangeira ( DUPLE ) nivel C2/ promovat

) nivel C2/ promovat Certificatul e-Camões Junior – nivel B1 / promovat/ Institutul Camões din Portugalia

– nivel B1 / promovat/ Institutul Camões din Portugalia Test lingvistic FEDE (FEDE) nivel B1 (minimum – 100 puncte/ maximum – 200 puncte), B2 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte), C1 (minimum – 200 puncte / maximum – 400 puncte) / FEDE -www.fede.education

Limba japoneză

Examen/ abreviere/ nivel sau notare / punctaj recunoaștere / instituția sau organizația ce eliberează certificatul

Japanese Language Proficiency Test (JLPT) – nivelurile N3-B1, N2-B2, N1-C1 / promovat/ Asociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România

Limba rusă

Examen/ abreviere/ nivel sau notare / punctaj recunoaștere / instituția sau organizația ce eliberează certificatul

Examene ECL ( ECL ) / Independent user- B1, Independent user-B2, Proficient user-C1/ promovat / European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages-www.ecl.hu

) / Independent user- B1, Independent user-B2, Proficient user-C1/ promovat / European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages-www.ecl.hu Russian for Everyday Communication – Threshold level- B1, Vantage level-B2, Effective operational proficiency level-C1, Mastery level / promovat / Pushkin State Russian Language Institute – www.pushkin.institute/en/certificates

Test of Russian as a Foreign Language (TORFL) – TORFL I/B1, TORFL II/B2, TORFL III/C1, TORFL IV/C2 / promovat / Institutul de Stat de Limba Rusă „A.S. Pușkin”/Pushkin, State Russian Language Institute, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg/Saint Petersburg State University, Universitatea Națională de Cercetare de Stat din Tomsk/National Research Tomsk State University, Universitatea Rusă de Prietenie între Popoare/Peoples’ Friendship University of Russia, Universitatea Federală Caucazul de Nord/North / Caucasus Federal University, Universitatea de Stat din Tyumen/Tyumen State University, Universitatea Națională de Cercetare de Stat din Belgorod/Belgorod National Research University, Universitatea Tehnică de Stat Don/Don State Technical University, Universitatea Federală Extremul Orient/Far Eastern, Federal University, Universitatea Pedagogică de Stat din Rusia „A.I. Herzen”/Herzen State Pedagogical University of Russia, Universitatea de Stat din Pskov/Pskov State University, Universitatea Federală din Kazan (Regiunea Volga)/Kazan (Volga Region) Federal University, Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”/Lomonosov Moscow State University

