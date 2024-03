Bărbat din Alba cu grave afecțiuni psihice, obligat să plătească daune morale. A încercat să omoare un vecin cu toporul

Un bărbat care suferă de grave afecțiuni psihice a fost obligat de Judecătoria Blaj să plătească daune morale unui vecin. Motivul: L-a atacat pe acesta cu un topor și era să îl omoare.

Atacatorul nu a fost condamnat penal deoarece suferă de un grav handicap și nu poate fi tras la răspundere. După patru ani de la atac, victima a aflat câți bani va primi despăgubire.

Magistrații din Blaj au considerat că 30.000 de lei este o sumă justă.

Este vorba despre o tentativă de omor petrecută în 22 martie 2020, pentru care magistrații au dat o sentință în civil, patru ani mai târziu: în 10 ianuarie 2024.

Nemulțumit de sentința de la Judecătoria Blaj, victima, a făcut apel, iar dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Alba. În data de 29 martie 2024, dosarul a fost înregistrat la Tribunal.

Dosarul penal clasat

Tenativa de omor a fost clasată de procurori deoarece atacatorul are un handicap foarte grav și nu poate fi tras la răspundere. După clasarea dosarului a fost trimis la un spital de psihiatrie pentru tratament.

Ce s-a întâmplat

Pe scurt în 22 martie 2020, victima și cu mai mulți vecini s-au strâns să joace cărți și sa bea bere. Atacatorul a venit și el alături de tatăl său care juca cărți cu vecinii.

Când s-au hotârât să plece, atacatorul a spus că sunt cărțile sale, dar victima i-a spus că de fapt el le-a adus, dar le poate păstra. Tatăl atacatorului l-a certat pe fiul său și i-a spus că nu sunt cărțile sale, ci ale victimei.

Drept urmare, atacatorul s-a enervat a fugit afară și s-a întors cu o furcă să îl atace pe bărbatul care a adus cărțile.

Tatăl atacatorului a intervenit, l-a dezarmat, dar acesta a văzut un topor.

A luat toporul în mână, l-a ridicat deasupra capului și l-a lovit pe bărbat (victimă) cu lama direct în cap. Apoi a fugit spre casă.

Victima a căzut la pământ într-o baltă de sânge.

A dat în judecată mai multe instituții

A fost dus de urgență la spital, cu ”traumatism cranio-cerebral, epilepsie, plagă fronto-temporală stânga prin lovitură cu toporul, plagă pavilion auricular stâng, fractură parcelară/tangențială cu fragment osos temporal stâng”, se arată în motivarea instanței.

Pe lângă suferința fizică determinată în concret de leziunile produse, reclamantul a avut dureri mari de cap, dureri care continuă și în prezent. Sensibilitatea părții stângi afectate de lovitură este redusă; migrenele de care suferă sunt frecvente și îi schimbă felul obișnuit de viață. In plus, durerile de cap sunt însoțite de amețeli frecvente, cu pierderea echilibrului, astfel încât în timpul acestor episoade care sunt aproape zilnice, reclamantul nu mai poate efectua nici o activitate și trebuie să se odihnească, să se întindă în pat și să ia medicamente calmante, a spus în fața instanței.

Bărbatul a dat în judecată și mai multe instituții ale statului printre care și Comisia care evaluează și gradul de handicap al persoanelor. A mai acționat și DSP Alba, Spitalul din Alba Iulia, dar și Ministerul Sănătății.

Motivul pentru care le-a acționat în instanță este acela că nu ar fi luat măsuri față de atacator, deși acesta suferă de un handicap grav. Atacatorul a avut și în trecut episoade violente și a fost internat în spital.

Victima a considerat că instituțiile statului nu și-au făcut treaba și nu l-au pus pe acesta sub interdicție deoarece are episoade de violență și nu are discernământ.

Decizie la Judecătoria Blaj

Acesta a cerut câte 100.000 de lei din partea instituțiilor, însă cererea a fost respinsă de magistrați. Aceștia au considerat că cel care trebuie să plătească daune este atacatorul.

În instanță, ”suspectul nu a putut fi audiat, întrucât se afla in imposibilitatea de a formula cuvinte inteligibile”, au notat magistrații.

Însă, au considerat că i-a produs suferințe victimei sale pe care a atacat-o cu toporul. Drept urmare magistrații au decis ca atacatorul să îi plătească 30.000 de lei daune morale victimei.

Bărbatul atacat nu a fost de acord cu decizia Judecătoriei Blaj și a atacat-o în instanță.

Dosarul a fi acum judecat de magistrații Tribunalului Alba.

