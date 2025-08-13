Connect with us

Litoralul pentru toți 2025: reduceri de până la 40% pentru vacanțele de toamnă, la mare

Publicat

acum 2 ore

Programul „Litoralul pentru toți” revine în această toamnă, oferind prețuri reduse cu până la 40% pentru turiștii care aleg să meargă pe litoralul românesc între 1 septembrie și 15 octombrie 2025. Organizat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) programul este ocazia perfectă pentru cei care vor să se bucure de mare, plajă și soare la început de toamnă, cu tarife mult mai mici față de sezonul de vârf.

Ediția de toamnă a programului „Litoralul pentru toți”

În intervalul 1 septembrie – 15 octombrie 2025, hotelurile din toate stațiunile de pe litoralul românesc, de la Mamaia și Eforie până la Vama Veche, vor practica tarife reduse cu până la 40% față de prețurile din iulie-august.

Această ediție de toamnă a programului oferă turiștilor șansa de a petrece vacanțe mai accesibile, dar cu aceleași servicii de calitate.

Avantajele vacanțelor pe litoral în septembrie și octombrie

  • Prețuri mai mici la cazare și masă
  • Plaje mai libere și atmosferă relaxată
  • Temperaturi plăcute pentru plajă și baie în mare
  • Posibilitatea de a explora stațiunile fără aglomerație

Stațiuni incluse în programul Litoralul pentru toți 2025

„Litoralul pentru toți 2025” se desfășoară în toate stațiunile românești de la Marea Neagră:

  • Mamaia
  • Eforie Nord și Eforie Sud
  • Costinești
  • Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn
  • Mangalia
  • Vama Veche și 2 Mai

Cum poți beneficia de reduceri

Rezervările se pot face direct la hoteluri, prin agenții de turism înscrise în program sau pe platforme online care promovează pachetele din cadrul programului.

Pentru a prinde cele mai bune oferte, este recomandată rezervarea din timp.

Etichete:

1 Comentariu

  1. iobag

    miercuri, 13.08.2025 at 11:26

    Litoralul pentru prosti.

    Răspunde

