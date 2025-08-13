Scandal într-o locuință din Abrud: Bărbat din București, bătut și amenințat cu moartea de un alt bărbat

Un bărbat de 37 de ani din București a fost bătut și amenințat cu moartea de un bărbat de 46 de ani din Abrud, după ce s-au certat și au consumat alcool la locuința victimei din Abrud. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu.

În seara zilei de 12 august 2025, polițiștii din orașul Abrud au fost sesizați de către un bărbat de 37 de ani, din municipiul București, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei infracțiuni.

Din primele verificări a reieșit că, în seara zilei de 12 august 2025, în jurul orei 20:30, bărbatul de 37 de ani ar fi fost agresat fizic și amenințat cu moartea de către un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din orașul Abrud, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu și al consumului de alcool, în timp ce se aflau la locuința victimei din orașul Abrud.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare.

