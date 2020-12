Bărbat din Alba Iulia, cercetat pentru braconaj piscicol. A fost prins pe râul Mureș în timp ce folosea unelte interzise

Școala Singidava și școala Iosif Pervian, din Cugir, dar și zonele din jurul acestora vor fi reabilitate cu bani europeni.

Cele două noi proiecte pentru care sunt semnate acum contractele de finanțare de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și municipalitatea din Cugir – de către Simion Crețu și Adrian Teban – atrag peste 9 milioane euro pentru reabilitarea zonelor urbane din perimetrul a două școli gimnaziale care se reabilitează și ele, tot cu resurse REGIO, se arată într-un comunicat de presă.

Este vorba despre suprafețe totale de peste 7 hectare, unde se vor face ample modernizări de artere rutiere, utilități și accesibiltate, zone verzi și spații pietonale, în baza prevederilor Axei Prioritare 13 a POR 2014-2020, prin care se susține creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile defavorizate.

Aceste investiții vor fi susținute prin Prioritatea de Investiții 13.1 ce vizează îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România, din cadrul Axei Prioritare 13 a Programului Operațional Regional 2014-2020 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Se răspunde astfel obiectivului privind oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Investițiile se vor finaliza peste cel mult doi ani și jumătate. Iar vestea cea bună vine exact într-o perioadă de Sărbători, dar și de bilanț și de pregătire pentru noul an 2021.

Cele două proiecte contractate pentru orașul Cugir au titlurile: ”Revitalizarea și îmbunătățirea calității vieții din zona urbană arondată școlii Singidava”, cu o valoare totală de peste 27,11 milioane lei și ”Revitalizarea și îmbunătățirea calității vieții din zona urbană arondată școlii Iosif Pervain”, cu o valoare totală de peste 15,35 milioane lei. Ambele proiecte se vor finaliza până la sfârșitul anului 2023.

”Cred că am demonstrat cu prisosință că orașul nostru poate pregăti și poate gestiona proiecte europene care să asigure îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Noi, echipa din Primărie, alături de colegii din Departamentul de Proiecte cu Finanțare Internațională, am trimis spre aprobare, cu susținerea ADR Centru, 11 cereri de finanțare, a căror valoare totală este de peste 177 milioane lei, adică mai mult de 38 milioane euro. Din ce știu, la nivel național sunt municipii mari, reședințe de județ, care nu au pregătit atâtea proiecte, de o valoare atât de mare. Asta se întâmplă într-un oraș mijlociu spre mic, cum este al nostru, unde avem doar vreo 25.000 de locuitori, dar pentru care am reușit să atragem fonduri europene de peste 1500 euro de persoană.

Evident că banii aceștia nu vor merge direct în buzunarul cetățenilor, în consum, ci vor fi folosiți la investiții, ca să atragem ulterior alte fonduri pentru dezvoltare. Am pregătit proiecte în diferite domenii, pentru creșterea mobilității, pentru modernizare de străzi și a iluminatului public, pentru îmbunătățirea stării de sănătate, pentru vârstnici, dar și pentru cei mai tineri locuitori ai orașului.

Peste 20% din sumele atrase sunt dedicate creșterii calității învățământului, deoarece suntem foarte preocupați de asigurarea celor mai bune condiții pentru generația tânără. Aceste două proiecte contractate pe Axa 13 a POR 2014-2020 vor crește calitatea zonelor urbane din perimetrul a două școli pe care le reabilităm tot cu fonduri REGIO. Astfel, dovedim tuturor că putem să ne pregătim pentru viitoarea perioadă, 2021-2027, resursele europene atrase de noi în actualul exercițiu financiar european fiind de peste trei ori mai mari decât bugetul nostru pe anul 2020. Acum, misiunea noastră este de finaliza toate aceste proiecte, astfel încât să pregătim noi cereri de finanțare, care ar putea obține fonduri prin Programul Național de Recuperare și Reziliență sau prin viitorul Program Operațional Regional, pentru a crește calitatea vieții cetățenilor din oraș”, a declarat Adrian Teban, primarul orașului Cugir.

Proiectul din zona școlii Singidava

Cererea de finanțare pentru proiectul ”Revitalizarea și îmbunătățirea calității vieții din zona urbană arondată școlii Singidava” are ca obiective creșterea gradului de confort pentru elevii care frecventează cursurile acestei Școli gimnaziale din Cugir, prin creșterea accesibilității elevilor către și de la școală, prin modernizarea căilor de acces, precum și sporirea capacității de deplasare prin diverse mijloace de transport a populației, ca urmare a reabilitării infrastructurii rutiere si pietonale. Bugetul întregului proiect este de 27.115.037,11 lei, din care aproape 22,8 milioane lei (adică mai mult de 4,89 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile, restul provenind din contribuția beneficiarului.

Lucrările vor viza cele două componente ale proiectului: educațional-socială și de modernizare a infrastructurii. În primul rând se vor reabilita, moderniza și echipa corespunzător cele două corpuri de clădire ale Școlii Singidava (Corpul C1 unde este clădirea școlii din strada Alexandru Sahia nr. 16 și corpul C1 al școlii din strada Gheorghe Asachi nr. 13A). În final, aceste construcții vor fi aduse la un nivel de finisare conform exigențelor si cerințelor actuale de confort, igienă și funcționalitate ale instituțiilor publice de învățământ. A doua componentă se axează pe reabilitarea infrastructurii rutiere urbane adiacente acestor clădiri, în lungime de peste 6,3 km, inclusiv prin adaptarea infrastructurii la cerințele de trafic pentru cicliști și pietoni. Străzile pe care se vor face lucrări de modernizare sunt: Pârâului, Carpați, Livezii, Dorului, Nuferilor, Horea, Traian, Fagului, Crinului, Crângului, Munteniei, Lacului, Cooperatorilor, Ștrandului, Biruinței, Gheorghe Lazăr, Decebal, Mihail Kogălniceanu, Mărășești, Ioan Slavici, George Coșbuc, Gheorghe Asachi și Libertății.

Proiectul din zona școlii Iosif Pervain

Cererea de finanțare pentru proiectul ”Revitalizarea și îmbunătățirea calității vieții din zona urbană arondată școlii Iosif Pervain” are obiective similare cu precedentul proiect, dar în zona școlii ”Pervain”. Bugetul acestei cereri de finanțare este de 15.353.536,61 lei, din care peste 15 milioane lei (respectiv mai mult de 3,22 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile, restul provenind din contribuția beneficiarului.

În cazul acestui proiect este vorba despre reabilitarea, modernizarea și echiparea a două corpuri de clădire ale Școlii gimnaziale Iosif Pervain, situate pe strada 21 Decembrie 1989, în partea sudică a orașului, la numerele 159 și 25. Componenta privind accesibilitatea se referă la modernizarea străzilor Ștefan Octavian Iosif, 8 Martie, Zorilor, 1 Iunie, Arieșului tronson 1 și 2, George Enescu, Mihai Eminescu, Scăunel, Simion Bărnuțiu și Bradului tronson 1 și 2, toate aceste artere având o lungime de peste 3,6km.

”Administrația publică locală din Cugir este un partener important al ADR Centru. Aici se implementează, în total, 11 proiecte REGIO, toate fiind importante pentru comunitatea locală, mai ales în această perioadă. Avem investiții majore pentru creșterea mobilității urbane și pentru iluminat public, dar și domeniul educațional este foarte important pentru edili. La Cugir oamenii văd rezultate concrete și cunosc faptul că finanțările din bani europeni pentru infrastructură, pentru iluminat public, pentru sănătate și educație duc la creșterea calității vieții. Puține orașe din regiune pot susține acest ritm al investițiilor, iar în Cugir lucrurile merg bine. Faptul că tot mai multe orașe mici și mijlocii atrag fonduri europene pentru dezvoltare reprezintă un semnal foarte important transmis comunităților: că dezvoltarea sustenabilă este cel mai important lucru de care au nevoie cetățenii acum!

La nivel regional, prin Axa Prioritară 13 susținem investițiile pentru dezvoltare urbană prin 12 proiecte, a căror valoare totală este de circa 50 milioane euro, Din județul Alba, pe lângă Cugir, mai avem astfel de investiții în Blaj, în Teiuș și în Ocna Mureș, dar proiecte de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților locale mai mici sunt în derulare și în județele Brașov – la Făgăraș, Harghita – la Odorheiu Secuiesc, Covasna – la Târgu Secuiesc, în Mureș – la Sărmașu, dar și în Sibiu – la Săliște”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.