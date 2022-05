Beneficiarii Centrului de zi „Sfântul Meletie” din Alba Iulia, în pelerinaj la mănăstiri din județul Alba

Primul spectacol la care s-au vândut toate biletele la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2022 este „Faust”, impresionanta producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

Chiar dacă premiera sa a avut loc acum 15 ani, „Faust”, de J. W. Goethe, în regia lui Silviu Purcărete, continuă să seducă iubitorii teatrului din întreaga lume și este primul spectacol sold-out și de la această ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Aflat la cea de a 29-a ediție, FITS are loc în acest an între 24 iunie și 3 iulie, tema din acest an este FRUMUSEȚE, iar programul și biletele se găsesc pe site: www.sibfest.ro

„Sunt mândru că, din nou, o producție românească, o producție de aici, din Sibiu, este printre cele mai căutate din programul FITS și în acest an.

În același timp, toate biletele se vând ca pâinea caldă și vreau să mulțumesc publicului FITS pentru generozitate și pentru deschiderea pe care o arată față de producții dintre cele mai variate, de la Noh japonez până la fado, de la circ la concerte în lăcașuri de cult, de la actori consacrați la tineri aflați la început de drum.

Din păcate, sălile din Sibiu au o capacitate limitată la câteva sute de locuri, astfel încât cei care amână alegerea spectacolelor pe care să le vadă la FITS ar putea avea surpriza că nu vor mai găsi bilete”, a spus Constantin Chiriac, președinte FITS și director general al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu.

La reprezentația din 2 iulie, biletele la „Faust” sunt deja epuizate, iar spectatorii mai au șansa de a vedea acest spectacol în cadrul FITS doar pe 3 iulie, însă și în acest caz mai sunt foarte puține locuri.

Alte câteva spectacole din programul Festivalului, la care biletele sunt aproape de a se termina, au o scurtă prezentare mai jos.

Domnul Ibrahim si florile din Coran, de și cu Éric-Emmanuel Schmitt, propune publicului de la FITS nu doar o întâlnire cu două personaje speciale și remarcabila lor relație, ci și privilegiul de a asista la acest spectacol în regia și interpretarea unuia dintre cei mai cunoscuți și iubiți creatori ai lumii.

Kiritza sau jocul de-a… – regia, coregrafia și adaptarea liberă după piesele lui Vasile Alecsandri de Gigi Căciuleanu – are o singură reprezentație la FITS, pe 26 iunie, iar iubitorii acestui personaj-cult în spațiul românesc ar face bine să se grăbească dacă vor s-o întâlnească live pe Kiritza în montarea Naționalului bucureștean!

Casa este o adaptare după Maxim Gorki pusă în scenă la Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale” de către regizorul Dumitru Acriș.

Povestea de pe scenă are la bază relația dintre părinți și copii, visele și aspirațiile acestora, dragostea maternă, dar și multe dintre provocările pe care orice tip de relație le impune. Pe cine suntem în stare să sacrificăm și pentru ce?

Șeful – spectacolul de la Teatrul Avangardia, în regia lui Ricard Reguant, îi are ca protagoniști pe Șerban Pavlu și Cristi Iacob. Subiectul, dar mai ales acest duo de actori foarte iubiți de public, așază spectacolul pe lista celor mai bine vândute la FITS 2022.

Visul American de la Teatrul de Comedie din București este un tur de forță actoricesc marca Tudor Chirilă în regia Iarinei Damian. Pe 30 iunie, spectatorii FITS vor ajunge în țara tuturor posibilităților cu promisiunea garantată a unui regal teatral.

Clara Haskil – Preludiu și Fugă. Nicio surpriză că acest spectacol va fi printre primele cu bilete epuizate la FITS 2022. Frumoasa, dar și talentata Laetitia Casta, aduce pe scena Filarmonicii sibiene povestea celebrei pianiste de origine română.

Actrița franceză este însoțită pe scenă de Isil Bengi, o pianistă multi-premiată.

Macbeth este al doilea spectacol de la TNRS care se află pe lista celor mai bine vândute la FITS 2022. Regizorul Botond Nagy pune în scenă celebra piesă a lui William Shakespeare și ne prezintă o viziune unică asupra cuplului Macbeth – Lady Macbeth.

