Bogdan Lazăr, candidatul ALDE Alba, a votat pentru o schimbare în administrația locală

Candidatul ALDE Alba pentru Primăria Alba Iulia, Bogdan Lazăr, a votat astăzi pentru o schimbare în administrația locală, după cum chiar el a declarat într-o postare pe Facebook.

”Am votat astăzi cu speranța ca 30 de ani au fost de ajuns! Am votat pentru un oraș cu adevărat prosper, care să ne dea încredere nouă tinerelor generații că merită să luptăm pentru viitorul nostru, că nu am greșit atunci când am decis să rămânem în Alba Iulia, să rămânem în România!

Am votat de asemenea cu un sentiment de mare dezamăgire văzând cât de mult s-au zbătut unii cheltuind iresponsabil câteva miliarde de lei din bugetul local în ultimele 3 săptămâni, pentru a salva imaginea unui mandat dezastruos. Și cu o amărăciune și mai mare în suflet că nu toți conștientizează astfel de gesturi care ne afectează pe toți!

Una peste alta am încredere că Alba Iulia este pregătită totuși să întoarcă pagina și să o luăm de la capăt… Și măcar de data aceasta să facem lucrurile așa cum trebuie!

Noi generatia tanara suntem gata si suntem pregatiti sa preluam o mare responsabilitate pe umerii nostri!

Am votat pentru binele acestui oraș, pentru ca sunt convins ca daca vom dori cu toții cu adevărat o schimbare, atunci ne va fi bine tuturor!!! Altfel le va fi bine doar celor care au confiscat acest oraș de 30 de ani și va fi o vină colectivă! Pentru că de data aceasta chiar avem o șansă! O ȘANSĂ UNICĂ LA O SCHIMBARE SĂNĂTOASĂ!”, a scris acesta pe Facebook.

sursă foto: Facebook – Bogdan Lazăr

