Calendar Ortodox, martie 2023: Toate sărbătorile importante din luna lui Mărțișor. Când pică Buna Vestire

Calendar Ortodox 2023, luna martie: Luna martie, denumită popular Mărțișor are 31 de zile, ziua are 12 ore și noaptea are 12 ore. Luna martie este o lună de post și rugăciune și are doar o singură sărbătoare cu cruce roșie.

Numele lunii martie provine de la zeul Marte, zeul războiului din mitologia romană și era considerată o lună favorabilă începerii războiului. Sub conducerea împăratului Romulus al Romei, anul începea cu această lună. Dar în anul 45 î.Hr., Gaius Iulius Caesar a introdus Calendarul Iulian iar de atunci anul a început pe 1 ianuarie.

Luna Martie este o lună de post și are o singură sărbătoare cu cruce roșie: Buna Vestire sau Blagoveștenia în 2023 pică pe data de 25 martie în calendarul ortodox.

Această sărbătoare amintește de ziua în care Arhanghelul Gabriel îi vestește Fecioarei Maria că a fost aleasă să devină mama Mântuitorului Iisus Hristos.

Buna Vestire pică în ziua de 25 martie, cu nouă luni înainte de Nașterea Domnului, pentru că acum are loc zămislirea dumnezeiescului Prunc în pântecele Fecioarei Maria.

Calendar ortodox 2023, luna martie

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)

2 J Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)

3 V Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (Post. Nu se fac nunți)

4 S Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana (Sâmbăta Sf. Teodor Tiron – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

5 D Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 5, voscr. 5

6 L Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (Post. Nu se fac nunți)

7 M Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson; Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului (Post. Nu se fac nunți)

8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei (Post. Nu se fac nunți)

9 J † Sf. 40 de Mc. din Sevastia (Pomenirea morților – Moșii de primăvară) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 10 V Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei (Post. Nu se fac nunți)

11 S Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului (Sâmbăta a II-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

12 D Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6

13 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)

14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Post. Nu se fac nunți)

15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau (Post. Nu se fac nunți)

16 J Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos (Post. Nu se fac nunți)

17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu (Post. Nu se fac nunți)

18 S Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului (Sâmbăta a III-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

19 D Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7

20 L Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit (Post. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion; (Post. Nu se fac nunți)

22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian (Post. Nu se fac nunți)

23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Post. Nu se fac nunți)

24 V Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

25 S (†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Sâmbăta a IV-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

(Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 26 D Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic; Predica de pe munte – Fericirile); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8

27 L Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor (Post. Nu se fac nunți)

28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Post. Nu se fac nunți)

29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)

30 J Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

31 V Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac. (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)

În tradiția populară românească, luna martie se mai numește Mărțișor și asta datorită sărbătorii mărțișorului ce are loc în această lună. Obiceiul dăruirii mărțișoarelor este un gest de dragoste, prietenie, respect și apreciere.

“Zilele babei Dochia” sau “Babele” ce are loc în perioada 01 – 09 martie. Conform acestei tradiții, se alege o zi din cele nouă și, se spune că așa cum va fi vremea în acea zi, așa ne va fi și nouă norocul în anul respectiv.

Luna martie este luna în care toate femeile sunt sărbătorite. Ziua Internațională a femeii (denumită generic Ziua femeii) este sărbătorită anual la data de 8 martie.

9 martie – Sfinții 40 de mucenici din Sevastia Armeniei

Sfinții 40 de Mucenici erau niște soldați din Sevastia (Armenia) care au mărturisit că sunt creștini, motiv pentru care au refuzat să aducă jertfe idolilor, potrivit crestinortodox.ro

În vremea domniei împăratului Liciniu (307-323), la porunca guvernatorului Agricola, aceștia au fost supuși la multe chinuri, iar în final au fost scufundați într-o apă aproape înghețată de lângă cetate.

În acea noapte de 8/9 martie a anului 320, 40 de creștini au biruit moartea, primind în chip văzut cununile muceniciei.

Când torționarii au venit dimineața să vadă „rezultatele” răutății lor, în locul morții, ei au văzut viața, căci niciunul din cei 40 nu a murit peste noapte, ținuți fiind în viață de puterea Duhului Sfânt.

Pentru că au fost scoși vii din lac, comandanții au poruncit să li se zdrobească picioarele cu ciocanele, tortură în urma căreia martirii au trecut la cele veșnice. Numai Meliton, un tânăr soldat, a supraviețuit torturii, a fost luat de mama sa în braței și pus în carul unde erau ceilalți 39 de martiri. Dacă îi dorea salvarea, trebuia să fie lipsit de credința în Hristos. Meliton a murit pe drum, în brațele mamei sale.

Numele celor 40 de mucenici: Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, Smaragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton și Aglaie.

