CALENDAR ORTODOX: Părinţii Fecioarei Maria, Ioachim şi Ana, sărbătoriţi de creştini, pe 9 septembrie

Elevii vor fi supravegheați în pauze de profesor, câte 5 minute, iar orele de curs vor avea 50 de minute a spus ministrul Educației, Monica Anisie, invitată la Digi24.

Aceasta a mai făcut o serie de precizări legate de cum se vor desfășura cursurile. Elevii vor merge direct în clase, contactele între ei vor fi reduse pe cât posibil și se va folosi dezinfectant.

”Avem o metodologie de predare online. La începutul situației dificile am avut, mai întâi de toate, cu titlu de recomandare predarea aceasta online, pentru că nimeni nu știa cât o să dureze, după care a urmat o instrucțiune. Acum avem o prevedere clară, la Monitorul Oficial.

Orele de curs sunt de 50 de minute, doar că 5 minute profesorul trebuie să îi supravegheze pe timpul pauzei pe elevi. Durata unei ore de curs este de 50 de minute. Noi am elaborat acele repere metodologice. Au fost profesori care au lucrat la acele repere, profesori care au predat în sistem online în această perioadă

Vorbim de o perioadă în care am predat numai online. Recunosc că și din postura de cadru didactic mă gândesc cum să îmi structurez și ce am de predat, și ce am de verificat astfel încât să mă încadrez în cele 50 de minute și să parcurg întreaga programă. Va fi o perioadă în care va trebui să ne adaptăm” a spus ministrul.

Cum se vor desfășura orele

”Este un laptop al clasei sau o cameră de filmat, acolo rămâne instalat în clasă, doar vine profesorul în sala de curs. În toată această perioadă, și cât am discutat cu directorii și inspectorii școlari, am recomandat ca profesorul să fie ajutat și de personalul unității de învățământ: fie bibliotecar, fie profesor documentarist, laboranți, informaticieni care în această perioadă pot ajuta.

Cum în această perioadă ordinul comun interzice copilului să mai intre în contact cu foarte multe persoane, ei merg direct în spațiul clasei – deci avem o grupă de elevi și o sală de clasă, nu vor mai putea să meargă la bibliotecă

Trebuie neapărat să fie dezinfectat laptopul după ce este folosit. Este bine să știe copiii că de fiecare dată după ce au atins alte suprafețe decât banca să se dezinfecteze și să țină cât mai departe distanța de elevi, de profesori.

Știu că este greu mai ales pentru elevii mici. Și elevii mei abia așteaptă să mă îmbrățișeze. Le-am spus că acest lucru din toamnă nu se poate” – Monica Anisie.

Părintele poate cere școlii ca elevul să învețe online?

”Părintele poate să ia această decizie, să își continue copilul educația în sistem online, să învețe de acasă și anume, pe de-o parte, dacă prezintă copilul vreo boală care s-ar putea agrava prin faptul că va veni la școală și ar putea să ia virusul, fie în momentul în care în familie avem cazuri de persoane care ar putea să fie supuse unei îmbolnăviri accentuate de virus.

De aceea am prevăzut să prezinte părintele, în urma unei evaluări din familie o adeverință pe care să o dea școlii pentru a putea, în felul acesta să își continue copilul învățarea de acasă” – Monica Anisie.

Simulări pentru Evaluarea Națională la elevii de clasa a VIII-a

Elevii care pe 14 septembrie încep clasa a VIII-a vor susține simulări ale examenelor de Evaluare Națională 2021, unde pentru prima dată vor fi date subiecte de tipul testărilor internaționale.

Noile teste de antrenament vor fi publicate pe 1 octombrie. “Pregătim un calendar de simulări pentru Evaluarea Națională”, a anunțat ministrul Educației.

Monica Anisie a precizat că va revizui modelele de subiecte de la examenul de clasa a VIII-a publicate în vară, mai ales în ceea ce privește gradul de dificultate la Limba română, unde “au fost voci care au spus că este un grad de dificultate ridicat”.

