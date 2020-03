Campanie de informare a angajatorilor din Alba care au salariați străini. Întâlnire la ITM Alba, în 20 martie

Legea vaccinării a fost adoptată în Comisia pentru sănătate din Camera Deputaților, cu modificări. A fost scoasă prevederea privind consimțământul prezumat. Proiectul de lege trebuie să primească votul plenului Camerei Deputaţilor – care este decizională. „Încă nu am terminat raportul, am terminat şedinţa comisiei în care am dezbătut Legea vaccinării. Dacă până acum mergeam pe […]