Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, reacționază dur față de reforma pensiilor private: Este o măsură ilegală și neconstituțională

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, reacționează dur față de reforma pensiilor private, propuse de guvernul Bolojan. Roman acuză faptul că acțiunea față de pensiile private este un deziderat mai vechi al PSD-ului.

Mai exact, parlamentarii au pe ordinea de zi a ședinței de vineri, 8 august, un proiect de lege privind plata pensiilor private. Proiectul vizează, printre altele, schimbarea sistemului astfel încât cei care au acumulat bani în conturile de pensii private să nu mai poată retrage toți banii o singură dată.

Din acest motiv, deputatul PNL, Florin Roman atacă dur proiectul de lege.

Ce spune Florin Roman

”Sper din nou ca guvernul condus de un liberal nu va reuși să pună în practică, o veche dorință a PSD! PNL a fost zeci de ani, gardianul Pilonului 2 de pensii private. A celor care muncesc cinstit în această țară, chiar și când dl Ciolacu a vrut “naționalizarea”. Pe înțelesul fiecăruia, dacă nu se notifica în scris administratorul, nu mai rămâneau bani în cont, pentru beneficiar, asta spunea dl Ciolacu.

Nu le-a ieșit pentru ca am demascat mascarada și atunci au încercat exact ce propune azi un guvern condus de un liberal și cu o componentă USR, ce atunci nici nu dorea deloc să se audă ca se umblă la pensia privată. Noi am făcut-o din convingere, USR din motive de susținere financiară.

E ca și cum depui bani la o bancă pentru economii și când vrei să îți retragi banii, toți o singură dată, banca îți dă banii înapoi în rate. Ca așa vrea ea.

O măsura ilegală și neconstituțională

Dacă această măsură este adoptată de un guvern condus de un liberal, înseamnă ca vorbim de un fals liberal, mai degrabă un social-democrat pur sânge.

Este o măsură ilegală și neconstituțională. Sper ca nimeni din actuala conducere a PNL să nu gireze o asemenea măsură. Efectul aplicării ei ar însemna ca PSD egal PNL, egal USR!

Citesc ca doamna Cambera din partidul lui Dacian Ciolos, fosta membră din Comisia de Administrație pe care o conduc este consilier al domnului Bolojan.

Îl rog pe președintele Bolojan să se uite pe cifre, ca e matematician și să facă o comparație, dincolo să ne spună ca e “om nou” in politica despre doamna Cambera. Dragi colegi liberali sunteți ok?

Mai țineți minte ca în fiecare ședință îl întrebam ce gânduri are cu Dacian Ciolos și cum nega? Vai, vai…”, a declarat Florin Roman.

