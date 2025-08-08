FOTO: TRAGEDIE la Alba Iulia. Un tânăr din Ighiu a DECEDAT după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla pe motocicletă

Tragedie la Alba Iulia, vineri după-amiaza. Un tânăr în vârstă de 30 de ani din Ighiu a decedat după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla pe o motocicletă, pe o stradă din municipiu.

Incidentul s-a produs pe strada Vasile Alecsandri, între intersecția cu străzile Petru Maior și Samuel Micu.

Potivit unor surse, tânărul se afla în timpul unui curs, pe o motocicletă, alături de instructor. Acesta din urmă și-ar fi dat seama că elevul nu se simte bine, moment în care a oprit motocicleta. Tânărul s-ar fi așezat, iar instructorul a sunat la numărul de urgență 112.

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță. Salvatorii au încercat să îl resusciteze, însă din nefericire, în cele din urmă a fost declarat decesul.

Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 8 august 2025, prin SNUAU 112, s-a sesizat faptul că unui bărbat de 30 de ani, din localitatea Ighiu, i s-ar fi făcut rău, în timp ce se afla la un curs pentru motocicliști.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul bărbatului de 30 de ani.

