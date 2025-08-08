Bazinul olimpic din Alba Iulia, închis pentru reparații și igienizare în perioada 11 – 17 august

Bazinul olimpic din Alba Iulia va fi închis pentru reparații și igienizare în perioada 11 – 17 august, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Reamintim faptul că la începutul lunii iulie, Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia a lansat o procedură de atribuire a contractului de lucrări de reparații la Bazinul olimpic Alba Iulia.

Este vorba despre refacerea hidroizolației la cupola bazinului olimpic Alba Iulia, pe o suprafață de 204 mp.

