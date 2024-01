Canalizare la PREȚ MARE. Alba, în topul județelor cu cele mai scumpe servicii la utilități. Tarife APA CTTA 2024

Canalizare la preț mare: tarifele la apă potabilă și canalizare au crescut în Alba, de la 1 ianuarie.

Lista prețurilor avizate pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită a tuturor operatorilor din țară a fost publicată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). Este valabilă la data prezentă, 8 ianuarie.

Potrivit documentului, cetățenii județului plătesc printre cele mai mari tarife din țară la canalizare (7,21 lei/mc, fără TVA).

Operatorul din Alba se află pe locul 5 în top celor mai mari prețuri la canalizare, fiind depășit doar de către operatorii din Arad (7,99 lei/mc), Iași (7,34 lei/mc), Târgu Jiu (7,30 lei/mc) și Ilfov (7,24 lei/mc).

APA CTTA – tarife la apă potabilă în Alba

În ceea ce privește tarifele la apă potabilă, Apa CTTA SA Alba se află pe locul 25 din 47 în topul celor mai mari prețuri practicate în țară.

Deși ANRSC a publicat tabelul cu prețurile atât la apă potabilă cât și la canalizare/epurare, reprezentanții Apa CTTA Alba au transmis într-un comunicat doar lista prețurilor la apă potabilă, acolo unde operatorul se află pe locul 25.

Au omis să transmită și lista cu prețurile la canalizare, unde se află pe locul 5 în topul celor mai scumpe tarife.

Vezi AICI TOP prețuri la apă potabilă în România – valabilă la 8 ianuarie 2024 (în format .pdf)

Vezi AICI TOP prețuri la canalizare/epurare în România – valabilă la 8 ianuarie 2024 (în format .pdf)

TARIFE CANALIZARE în Alba – APA CTTA

Tarife la apă și canalizare în Alba: ce spune directorul Apa CTTA Alba

„Este esențial pentru noi să investim în infrastructura de apă și de canalizare a județului nostru și sunt 18 ani de când facem asta an de an, referindu-mă doar la investițiile din fonduri europene, pentru că dacă vorbim de cele din fonduri proprii, am făcut-o mereu.

Fără investiții nu avem cum să funcționăm!

Proiectele pe care le implementează acum SC Apa CTTA SA Alba, în dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, prin Programul Operațional Infrastructură Mare și PNRR, în valoare totală de 593.000.000 lei cuprind, printre altele, realizarea a 60 km de rețea nouă/reabilitată de apă potabilă și 116 km de rețea de aducțiune, 97 km de rețea nouă/reabilitată de canalizare, o nouă captare de apă și două stații de tratare apă, 49 stații de pompare a apei uzate și două stații noi de epurare a apelor uzate, achiziția și montarea a 13.877 contoare cu citire la distanță.

În urma implementării lucrărilor de investiții, peste 100.000 de locuitori vor avea mai bună alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, iar 24.000 de locuitori vor beneficia de servicii imbunatatite de colectare si epurare a apelor uzate.

Totodată, va crește siguranța în alimentarea cu apă a populației care beneficiază în acest moment de serviciile SC Apa CTTA SA, prin reducerea discontinuității serviciului și creșterea calității apei potabile distribuite.

Din prețuri și tarife se va alimenta și fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID), care constituie sursa pentru realizarea investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată și se va acoperi suma de peste 102.000.000 lei, care reprezintă contravaloarea datoriei creditelor obținute pentru cofinanțarea proiectelor.

Astfel, pentru a putea sustine și implementa toate aceste investiții în infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile, în conformitate cu legea în vigoare și cu aprobarea Asociației de Dezvoltare ADI Apa Alba, a fost aprobată o strategie tarifară pentru o perioadă de 5 ani”, a transmis directorul Apa CTTA, Cornel Ștefan Bardan, într-un comunicat.

Tarife practicate de la 1 ianuarie 2024 de către Apa CTTA Alba

Potrivit Deciziei Autorității Naționale pentru Reglementarea Serviciilor Publice Comunitare – ANRSC nr. 177/24.11.2023, prețul în întreaga arie de operare va fi, din 1 ianuarie 2024, de:

6,94 lei/mc, exclusiv TVA – prețul apei potabile produse, transportate și distribuite

7,21 lei/mc, exclusiv TVA – tariful pentru canalizare – epurare”.

Diferențele de tarif fără TVA față de prețurile practicate anterior sunt de 0,56 respectiv 0,35 lei.

