Calendar Bacalaureat 2026: când sunt organizate probele de competențe și cele scrise. Reguli pentru liceeni la examen

Calendar Bacalaureat 2026: în acest an, probele de competențe vor fi organizate înaintea celor scrise. Candidații au acces la lucrările corectate, înainte să depună contestații. Sesiunea de vară a examenului se desfășoară în perioada iunie-iulie.

Ultima zi de cursuri pentru elevii din clasele XII-XIII este 4 iunie. În perioada 2-4 iunie, liceenii se înscriu la examenul de Bacalaureat.

Din 8 până în 17 iunie este sesiunea probelor de competențe: lingvistice în limba română, maternă (după caz) și într-o limbă de circulație internațională, precum și cele de competențe digitale.

În 29 iunie încep probele scrise: limba și literatura română (29 iunie), proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie, în 30 iunie), proba la alegere a profilului (2 iulie), limba maternă (după caz, 3 iulie).

Primele rezultate vor fi afișate în 7 iulie, până la ora 12.00. Ulterior se poate solicita vizualizarea lucrărilor și se pot depune contestații. Rezultatele finale vor fi comunicate în 13 iulie.

Calendar Bacalaureat 2026 – Sesiunea iunie-iulie 2026

2-4 iunie 2026: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale — proba D

29 iunie 2026: Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026: Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

În luna martie va fi sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2026, organizată la nivel național. AICI, detalii.

Bacalaureat 2026. Reguli la examen

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori.

Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7.30 – 8.30. Probele încep după distribuirea subiectelor și durează cel mult trei ore.

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala de examen după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

Bacalaureat 2026. Probele la examen

Probele ce trebuie susținute în cadrul examenului de Bacalaureat sunt următoarele:

Probele de competențe:

A. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

B. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

C. probă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal.

D. probă de evaluare a competenţelor digitale.

Probele scrise

E. probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:

a) Probă scrisă la limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările

b) Probă scrisă la limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale

c) O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:

(i) matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic - specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională

(ii) istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate la punctul c) (i)

d) O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe:

(i) fizică, chimie, biologie sau informatică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională

(ii) geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie - pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat la punctul d) (i).

Bacalaureat 2026. Recunoașterea și echivalarea rezultatelor

La această sesiune este posibilă recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale.

Elevii care, în una din clasele a IX-a - a XII-a, au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de către Ministerul Educației au posibilitatea de a-şi echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au obţinut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă.

Bacalaureat 2026. Ce este interzis

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat:

să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea; acestea trebuie depuse în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat

să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen: orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare/care permit conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicarea cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Bacalaureat 2026. Tentativa de fraudă

Candidații care încalcă regulile menționate sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de către cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.

Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă. Candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de bacalaureat.

Bacalaureat 2026. Monitorizarea examenului

Sălile de examen sunt monitorizate audio-video. Comisiile de bacalaureat din centrele de examen județene verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise.

În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude, tentative de fraudă sau în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude, tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din centrul respectiv.

Dacă se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun. Acestea pot ajunge până la eliminarea candidaților din examen.

Bacalaureat 2026. Corectarea lucrărilor

În sesiunile anului 2026, activitățile din cadrul examenului național de bacalaureat se realizează utilizând platforma dedicată evaluării digitalizate

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire.

În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, se procedează astfel:

se nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru reevaluarea lucrării

după finalizarea reevaluării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se înregistrează

se calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note — valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note — valori centrale.

Media rezultată reprezintă nota finală care se înregistrează.

Bacalaureat 2026. Comunicarea rezultatelor

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat. Se utilizează codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat, care cuprinde:

codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz

Rezultatele examenului național de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe paginile de internet ale Ministerului Educației și Cercetării și inspectoratelor școlare pentru o perioadă de 2 ani.

Bacalaureat 2026. Vizualizare lucrări și contestații

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință de faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, se calculează nota finală.

În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de către alți doi profesori evaluatori. Nota definitivă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Calendar bacalaureat 2026 – a doua sesiune

Cei care nu promovează examenul în prima sesiune pot participa la probele organizate în perioada iulie-august, după următorul calendar:

14-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

3-4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

4-5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

5-6 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

6-7 august 2026: Evaluarea competențelor digitale — proba D

10 august 2026: Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

11 august 2026: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

13 august 2026: Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor

24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale

